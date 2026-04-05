オーランド・ブルーム、ケイティ・ペリーとの間にもうけた愛娘と親子ショット投稿
ケイティ・ペリー（41）と破局したオーランド・ブルーム（49）が、インスタグラムを更新。「最近の愛の伝え方」とキャプションを付けて、ケイティとの間に生まれた愛娘デイジー・ダヴと写る2ショットを公開。また、21歳年下モデルとの交際が噂されるなか、赤いネイルをした女性の手の写真もシェアした。
【写真】愛娘デイジー・ダヴとの2ショット 謎の赤いネイルの人物の画像もシェア
日本時間4月1日の投稿で、オーランドは5歳の娘デイジー・ダヴと楽しそうに手をつなぎビーチを歩く写真や、夕暮れのビーチで娘を抱きかかえるセルフィー、娘のものとみられる落書きや工作、そしてビデオ通話中に見せたデイジー・ダヴの加工済み変顔などを公開。
あわせて、愛犬をバッグに入れて雪山をハイキングする様子や、ポルシェのイベント写真、レストランで食事をする様子、また道端の小さな花に触れる女性の手を捉えた写真をシェアした。
昨年7月、ケイティとの破局を公表したオーランドだが、今年2月に開催されたスーパーボウルにて、21歳年下のスイス人モデル、ルイザ・レメル（28）との2ショットをキャッチされ、ロマンスの噂が浮上した。
The Sunによれば、オーランドは3月末に、愛犬を連れて、ルイザの母国であるスイスを訪問。ポルシェのプロモーションイベントに出席するため、チューリッヒの高級ホテル、ザ ドルダー グランドのスイートに滞在後、ルツェルン湖畔にある五つ星ホテル、ビュルゲンシュトック ホテル＆アルパイン スパで週末を過ごしたという。ルイザの友人や家族とも会ったと報じられた。
オーランドの投稿には、「彼女は誰？？」「その指は？？？」と探りを入れる声や、「OKソフトに関係を公表したね」「リカバリー段階を満喫しているみたい」といった反応が寄せられている。
なお関係者によると「2人はもはや家族のようで、オーランドは愛犬のティーカッププードル、ビギー・スモールズまで今回の旅行に連れて行きました。彼はロサンゼルス、彼女はニューヨークを拠点としているので、いつも会えるわけではありませんが、2人の関係は確かです」と語っている。
引用：「オーランド・ブルーム」Instagram（＠orlandobloom）
【写真】愛娘デイジー・ダヴとの2ショット 謎の赤いネイルの人物の画像もシェア
日本時間4月1日の投稿で、オーランドは5歳の娘デイジー・ダヴと楽しそうに手をつなぎビーチを歩く写真や、夕暮れのビーチで娘を抱きかかえるセルフィー、娘のものとみられる落書きや工作、そしてビデオ通話中に見せたデイジー・ダヴの加工済み変顔などを公開。
昨年7月、ケイティとの破局を公表したオーランドだが、今年2月に開催されたスーパーボウルにて、21歳年下のスイス人モデル、ルイザ・レメル（28）との2ショットをキャッチされ、ロマンスの噂が浮上した。
The Sunによれば、オーランドは3月末に、愛犬を連れて、ルイザの母国であるスイスを訪問。ポルシェのプロモーションイベントに出席するため、チューリッヒの高級ホテル、ザ ドルダー グランドのスイートに滞在後、ルツェルン湖畔にある五つ星ホテル、ビュルゲンシュトック ホテル＆アルパイン スパで週末を過ごしたという。ルイザの友人や家族とも会ったと報じられた。
オーランドの投稿には、「彼女は誰？？」「その指は？？？」と探りを入れる声や、「OKソフトに関係を公表したね」「リカバリー段階を満喫しているみたい」といった反応が寄せられている。
なお関係者によると「2人はもはや家族のようで、オーランドは愛犬のティーカッププードル、ビギー・スモールズまで今回の旅行に連れて行きました。彼はロサンゼルス、彼女はニューヨークを拠点としているので、いつも会えるわけではありませんが、2人の関係は確かです」と語っている。
引用：「オーランド・ブルーム」Instagram（＠orlandobloom）