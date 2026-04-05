４月５日の阪神９Ｒ・バイオレットＳ（３歳オープン、ダート１４００メートル＝１２頭立て）は３番人気のエコロレーヴ（牡３歳、栗東・森秀行厩舎、父ティズザロー）が鮮やかに逃げ切った。なお、単勝１番人気のマジッククッキー（牡３歳、美浦・加藤士津八厩舎、父マインドユアビスケッツ）は直線で差を詰めたが３着だった。勝ち時計は１分２２秒５（重）。

発馬直後に先手を奪うと、道中は競られることのないマイペース。１ハロン延びたとはいえ、前半３ハロンは前走より１秒９遅い３４秒９で入ると、直線でも後続に並ばれる場面もなく、全く危なげなかった。

デビュー２戦目以来のコンビとなった団野大成騎手は「前走が１２００メートルでもバッタリと止まっていたので、坂のある阪神でどうかと思っていました。坂を上り始めるところで追い出しても、反応がありましたし、今日は１４００メートルでもってくれたことが大きかったです」とパートナーをたたえた。

森調教師は「今日はあまり競られなかったからね。やはり（ベストは）１２００メートルだと思う」と冷静に分析。今後は北海道スプリントＣ・Ｊｐｎ３（８月１３日、門別競馬場・ダート１２００メートル）を大目標に据え、兵庫ＣＳ・Ｊｐｎ２（５月６日、園田競馬場・ダート１４００メートル）を使うかどうか、状態を見ながら考えていく。