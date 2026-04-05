“究極のコアラ愛蔵書”が発売 各動物園のコアラの耳・鼻のサイズの初計測データを収録
究極のコアラ愛蔵書『コアラ沼への招待状』（世界文化社）が、4月2日に発売された。
【画像】埼玉県こども動物自然公園のコアラ「ふく」の耳・鼻のサイズ
同書は、コアラにときめく全ての人へ贈る一冊。各動物園長のコアラ飼育にかける夢を聞くほか、一部のコアラの耳や鼻のサイズの初計測データも収録。動物園直伝のコアラ観察のヒントがずっしり詰まっている。
謎に包まれたコアラの生態も、オールカラーでビジュアルたっぷりに解説。「どうしてコアラはオーストラリアにしかいないの？」「どうしてコアラはユーカリしか食べないの？」など、当たり前だと思っていたコアラの生態にあらためて疑問を向ける。
「かわいい」だけでは終わらず、コアラと人間の歴史からコアラを守る方法までしっかり届け、監修者の早川卓志先生のオーストラリアでのフィールドワークにも密着する。
購入特典は、書店限定「4園コアラシール」、楽天ブックス限定「コアラ沼への招待状（豪華オリジナルシール）」、動物園限定「7園コアラ大集合シール」となる。
【画像】埼玉県こども動物自然公園のコアラ「ふく」の耳・鼻のサイズ
同書は、コアラにときめく全ての人へ贈る一冊。各動物園長のコアラ飼育にかける夢を聞くほか、一部のコアラの耳や鼻のサイズの初計測データも収録。動物園直伝のコアラ観察のヒントがずっしり詰まっている。
謎に包まれたコアラの生態も、オールカラーでビジュアルたっぷりに解説。「どうしてコアラはオーストラリアにしかいないの？」「どうしてコアラはユーカリしか食べないの？」など、当たり前だと思っていたコアラの生態にあらためて疑問を向ける。
「かわいい」だけでは終わらず、コアラと人間の歴史からコアラを守る方法までしっかり届け、監修者の早川卓志先生のオーストラリアでのフィールドワークにも密着する。
購入特典は、書店限定「4園コアラシール」、楽天ブックス限定「コアラ沼への招待状（豪華オリジナルシール）」、動物園限定「7園コアラ大集合シール」となる。