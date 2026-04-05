「広島−阪神」（５日、マツダスタジアム）

広島の栗林良吏投手が今季２度目の先発マウンドに上がり、阪神打線を７回まで３安打無失点に封じる快投を見せた。初先発からの連続イニング無失点記録を「１６」に伸ばした。

立ち上がりからキレのあるストレート、鋭く落ちるフォークを低めに集めた。さらに時折混ぜる曲がり球がアクセントとなって阪神打線をほんろう。序盤２イニングをパーフェクトに抑え、三回に福島に初安打を許したが落ち着いて後続を打ち取った。

そして四回、五回といずれも三者凡退。奪った三振は５回終了時で７個を数えた。前日にショッキングな逆転負けの流れを断ちきるかのような快投だ。

六回には先頭の福島に左翼線二塁打を浴び、高橋に犠打で送られて１死三塁のピンチを招いたが、近本を一ゴロに打ち取り本塁でタッチアウトに。二盗を決められ、なおも２死二塁の状況では中野を中飛に打ち取り、マウンドでガッツポーズを見せた。

七回は森下、佐藤輝をしっかり打ち取った。大山には左前打を浴びたが、続く絶好調の木浪を低めのフォークで空振り三振に斬った。

栗林はプロ初先発となった先週の中日戦で７回までパーフェクト投球を見せた。八回に先頭の細川に初安打こそ許したが、後続をしっかり打ち取って完封勝利を達成していた。その際、中日・高橋宏斗がベンチから拍手を送ったことも注目を浴びた。

登板前には「一人ずつ、しっかり抑えていくことが大事だと思います。走者を出して、足を使ってくるチームですので、打者としっかり勝負していくことが大事なのかなと思います」と語り、「常に打者と勝負して、ストライク先行でいくっていうのをテーマにやっていければなと思いますし。あとは、もう結果は自分の実力が足りるか足りないかだと思ってるんで。今持ってるものを全部出せる、そういうピッチングができればなと思ってます」と意気込んでいた。この日は阪神・高橋遥人と壮絶な投げ合いを演じた。