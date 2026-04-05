桑田佳祐の新曲「人誑し / ひとたらし」を使用した、TVアニメ『あかね噺』のノンクレジットオープニング映像が公開された。

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同楽曲は、4月4日より放送を開始した同アニメのオープニング主題歌。初回放送を記念して公開された本映像は、アニメの監督 渡辺歩が絵コンテを、副監督 播摩優が演出を担当。東京の“定席”と呼ばれる主要演芸場が光り輝く映像で幕を開け、主人公 桜咲朱音が江戸の世界に迷い込むと、座布団に乗って空を飛んだり、落語の文字でできたハーフパイプを滑り込みながらトリックを決めたりと縦横無尽に動き回る、疾走感あふれる展開が続く。

サビの前半では、このオープニング映像オリジナルの振付を朱音や師匠、兄弟子たちが揃って踊るシーンも。サビの後半はゲーム画面を彷彿とさせるカットや、寄席で行われた噺を書きつける“根多帳”がすべて『あかね噺』で埋め尽くされた遊び心あるカットが続き、ラストは高座に上がった朱音のアップで力強く締めくくられる。「人誑し / ひとたらし」の歌に連動しキャラクターたちが躍動する映像演出が、江戸時代から現代へと脈々と受け継がれてきた落語の時を越える魅力そのものを体現した映像に仕上がっている。

（文＝リアルサウンド編集部）