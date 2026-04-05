アトピー性皮膚炎の子どもたちに寄り添う、長崎市の「アトリエショップ」。

洋服を選ぶ楽しさや、快適な着心地を届けます。

◆かゆみに悩まされる「アトピー性皮膚炎」

長崎市に住む 陽翔くん(4)と、弟の優翔くん(2)。

（母 聡美さん）

「足のところがカサカサ。少しかゆい？」

（優翔くん(2)）

「かいかい…」

兄弟は生まれつき、かゆみを伴う湿疹が慢性的に繰り返される皮膚の病気「アトピー性皮膚炎」です。

（母 聡美さん）

「長男は関節などの、汗がたまりやすいところがかゆくなってカサカサになったりする。

次男は（皮膚の)薄いところ。目の周りなどが荒れやすい」

母親の聡美さんは、あるこだわりを持って子どもたちの洋服を選んでいます。

（母 聡美さん）

「肌に優しい、“綿100％” の、トティッシュ(という店の)の洋服を着ている」

抱っこひもに着けるよだれカバーや、スタイ(よだれかけ)も 綿100％です。

（母 聡美さん）

「よだれカバーは顔に触れるところなので、荒れにくいのが一番いい。

綿100％となると、柄や色物が限られる。

好きな柄を選べて、本人が喜んで着てくれるのですごくいい」

◆日本製の天然素材のコットンにこだわる店

美しいガーデンが広がる、長崎市の「Totish.」。

小さなお城のような外観が印象的な、アトリエショップです。

子ども服作家の居石 朋加さんが、オーナーを務めます。

（居石 朋加さん）

「これは男の子、女の子、色違い風にちょっと袖を一緒にした。

一人ひとりの “個性” に合わせたものを作りたい」

『アトピーっ子にも優しい子ども服』がコンセプト。

肌に触れる部分の生地は、日本製の天然素材の綿＝コットンを使っています。

（居石 朋加さん）

「コットンは通気性がすごくいい。汗もしっかり吸ってくれる。摩擦で擦れるというのも(皮膚には)良くないんですが、コットンはそれが一番少ない素材と言われている」

摩擦を起こしてかゆみの原因となる “洗濯表示などのタグ” も、収納できるようにしているほか、内側の縫い代にも工夫をしています。

（居石 朋加さん）

「生地が2枚重なっているので本来ぴらぴら動くんですが、ここにステッチをすることで動かないように固定をしました」

この日 来店したのは、市内に住む内田さん親子。

（内田 直さん）

「娘のズボンの生地を選びに来た」

長女の服をオーダーメードで注文するためです。

（居石 朋加さん）

「このズボンにポケットを付ける。ポケットが2重になっているから、中は柄で遊んでもいいかな」

居石さんが大切にしているのは、“カラフルな色や柄を使うこと”。

500種類以上の柄や生地の質感、さらに糸も、自分の好きなものを選べます。

（内田さんの娘）

「伸びる感じがよくて選んだ。楽しめるしいいと思う」

選んだ生地は、注文に合わせて裁断し、ミシンで縫いあげます。

すべて手作りしていますが、早ければ約2週間で完成するそうです。

◆当事者しかわからない「アトピーの辛さ」

小学生から高校生までの3人の子どもがいる、居石さん。

週末の家族の団らんでは、カードゲームなどを楽しんでいます。

（居石 朋加さん）

「みんな男の子だし、同じような感じだと思って子育てしていたが、全然バラバラでそれがまたおもしろい」

洋服作りを始めたのは、2008年に長男を出産したことがきっかけでした。

（居石 朋加さん）

「身体や顔に(アトピーが)けっこう出ていた。ほっぺが目立つほど真っ赤になっていた。コットンを着せないといけない、と思った」

しかし コットン素材の服は種類が少ない上に、デザインもシンプルなものばかりだったそうです。

（居石 朋加さん）

「こっちとこっち、どっちがいいという選択肢しかなかった。何百着とある中から。なんで同じ子どもなのに(服を)選べないんだ。

だったら自分がコットンの子ども服を作ればいいと思った」

“着る人も、選ぶ人もワクワクする服を作りたい”

すべて独学で、技術を身に着けました。

（居石 朋加さん）

「4月に生まれたので、冬に使いたいと思って(上着を作った)。

ファーは、市販の服はコットンではない。生地屋にも置いてなくて、ネットで探した。

最初は失敗しながらだったが、少しずつしっかりしたものを作れるようになった」

居石さんの思いは、長男の悠寿さんにも伝わっています。

（長男 悠寿さん）

「服を楽しめるような活動はすごく誇りに思う。(症状の辛さは)当事者しかわからない。世の中に知らせることができる役割もあるのでは…」

（居石 朋加さん）

「本人と(この話をしたことが)なかったので、びっくりした。誇りに思っているって、びっくり。うれしい」

◆“肌に優しくて” ワクワクする服を

内田さん親子が注文していた洋服が出来上がりました。

（内田 直さん）

「いい感じ、よかった」

（居石 朋加さん）

「前回のパンツにボタンがついていなかったので、前と後ろがわかりづらかった。前印があったほうがいいかと思い、提案した」

着やすさを考え、細かい点にも気を配って作り上げた洋服です。

（内田さんの娘）

「ズボンが軽いから、思い切り踊れそう。100点」

（居石 朋加さん）

「うれしい。喜びの声や笑顔を見ているからこそ、またやろうという気持ちになれる。

アトピーの子が少しでも楽になったり、暮らしが楽しくなればいい」

アトピーの子どもに寄り添い、心を込めた手作りの洋服。

快適な着心地と選ぶ楽しさは、子どもたちの毎日をカラフルに彩ります。

居石さんのブランド「トティッシュ」は、4月12日に大村市で、4月17日～19日に長崎市で開かれるマルシェに参加する予定です。

オリジナルの子ども服や雑貨の販売のほか、オーダーの受け付けも行うということです。