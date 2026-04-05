◆バレーボール 大同生命ＳＶリーグ男子（５日、大阪・Ａｓｕｅアリーナ大阪）

レギュラーシーズン（ＲＳ）第２０節が行われ、首位のサントリーが５位の広島Ｔを迎え撃ち、セットカウント３―０で下してＲＳのホーム最終戦を白星で飾った。広島Ｔに２連勝で今季通算３６勝目（４敗）で首位をキープした。この日は、スタンド上段まで埋まり、クラブ史上最多の７８３１人（速報値）の大観衆が詰めかけた。

この試合のプレーヤー・オブ・ザ・マッチ（ＰＯＭ）に選ばれた高橋藍は「最後のホームゲームでこれだけたくさんの方が来て頂いたおかげで勝つことができたと思います。今日は非常にいいプレーが出せたと思いますし、アグレッシブに行けました。（ホームゲーム２１勝１敗で）欲を言えば全勝したかったけど、最後樫村（大仁）選手が１本を取ってくれたことをうれしく思います。１位通過してファイナルに行けるように、まずは来週勝てるように頑張ります」と感謝を語った。

第１セットはサントリーの主将の高橋藍のサーブでブレイクを取って流れをつかむと、中盤に広島Ｔに追いつかれてからは、今季限りで退団が決まる２１８センチのオポジット・ムセルスキーのスパイクで勝ち越した。リベロ・小川智大のスーパーレシーブで相手のスパイクを拾えば、セッター・関田誠大のトスに再びムセルスキーが決めた。ピンチサーバー・高橋藍の兄・塁もサービスエースでもり立て、サントリーが２５―１５でセットを先取した。

第２セットは接戦。両者譲らない展開の３１―３１から高橋藍がレフトからブロックアウトを狙うスパイクで決めると、最後はミドルブロッカー・小野寺太志のクイックで決めて３３―３１で競り勝った。第３セットは、１８―１８の競り合いで小野寺のサービスエースが決まり、２０―１９からは高橋藍がブロックに囲まれながらも、ブロックタッチを狙ったスパイクで得点。２５―２２でストレート勝ちにつなげた。

ホーム最終戦を終えたサントリー。長いレギュラーシーズンも残り４試合で、１１日、１２日に敵地で最下位のＶＣ長野、１７日、１８日には敵地で６位の東京ＧＢと対戦する。