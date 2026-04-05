【今週グサッときた名言珍言】

過去には長瀬智也、小泉今日子も…声優の林原めぐみがブログ削除 “芸能人と政治的発言”でまた大炎上

「もともと末っ子で構われるのがムカつくんです。私だってできるから」

（小泉今日子／フジテレビ系「ボクらの時代」3月22日放送）

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小泉今日子（60）といえば、10代から活躍する国民的スター。当然、スタッフも「大御所」として気を使う。ロケなどでも必要以上に休憩を挟んだり、ちょっとした移動でも車に乗せてくれたりするが、そういったスター扱いをことごとく断っているという。その理由を明かした言葉を今週は取り上げたい。だから、大事にしてくれようとしてるのは理解できるが、子供扱いされている気分になって嫌なのだという。

デビュー当時も、既成概念を壊す「NO」と言えるアイドルといったイメージだった。幼い頃から「おかしい」と思ったことに対して抗わずにはいられない性格。親が水商売をしていたためか、事務所の人が警戒し「親に会うな」と言われたときも、「じゃあ、あなたも娘に会わないでもらっていい？ だったら私も親に会いません」（フジテレビ系「ボクらの時代」2026年3月22日）と抵抗したという。

もともとは歌手に憧れ、軽い気持ちでアイドルの世界に入った。だから歌唱力も演技力もかなわないという自覚があった。そんなとき「アイドル」とは何だろうと考えた。アイドルは「偶像」でジャンルではないと知った彼女はこう思い立つ。

「だったら、誰もやったことがないようなことに、常にチャレンジしていったら楽しいのかなとか、いままで見たことがなかった女の子像っていうのを、みんなで作ってみよう」（NHK「NHK MUSIC SPECIAL」22年3月10日）と。

「私が見たい理想の女の子像をプロデュース」（バズフィードジャパン「HUFFPOST」20年9月2日）している感覚だったという。「きっと、歌うことよりもそっちの才能、プロデュースする方がちょっと上手かも」（同前）と感じていたのだ。

だから、49歳で制作会社「明後日」を立ち上げ、映画や舞台をプロデュース。51歳で事務所を独立したのもごく自然な流れだった。「別にこの仕事を辞めてもよかったし、自分の人生をちゃんと生きようと思った」（文芸春秋「文春オンライン」24年1月17日）から不安はなかった。

今の日本には、芸能の世界だけではなく、古い慣習や考え方、構造など、あらゆるところに壊さないといけないものがたくさんある。「でも、若い時は本当に暴れれば壊れると思っていたし、私自身も暴れるのが楽しくてやっていたけど、いまはその感じではないかな。暴れたら壊れるとか、そういう問題じゃないから。それよりは、もっと知識を蓄えて、知恵をつけて戦いたい」（CEメディアハウス「Pen Online」23年10月22日）と、抗い方は変わっても彼女は戦い続けているのだ。

（てれびのスキマ 戸部田誠／ライタ―）