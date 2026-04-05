【スポーツ時々放談】

【スポーツ時々放談】政治と無縁ではあり得ない トランプの「戦後体制変更」が揺さぶるプロスポーツと国際大会

「テヘランが燃えてゐる日の東京はマラソンの人銀ぶらの人」（白川修）

朝日新聞の歌壇に載った歌だ。マラソン、WBC、パラリンピック、相撲、センバツ、F1、プロ野球開幕、やがてワールドカップ……戦争最中のスポーツ大国である。

ただ、中東もマラソンブームで、あの日3月1日はサウジアラビアの幹部も東京にいた。翌々週のソウルは4万人、先週は4万3000人がベルリンの街を埋めた……東京から時代の変化は見えづらい。

センバツは大阪桐蔭が関西対決を制した。高校野球はもともと西日本の大会で、東北勢のセンバツ初出場は昭和30年の第27回大会（一関一）だった。時代はジワジワ変わる。中でも日本のスポーツを大きく変えたのが戦後の学制改革だ。

旗照夫という歌手がいた。「あいつ」がヒットした。小学生時代を仙台で過ごし、戦後1年は首都に戻れず、仙台一中に在籍し野球部に。一・二高定期戦に出場したのが自慢だった。翌夏、仙台二中が4強入りしたのが中学選手権の最後で、GHQの指導により学制改革が行われ全国高校野球選手権へと移行する。

改革後の高校と戦前の中学は違うのだが大会は継続した。高等教育の枠が広がり、東京六大学だけがひのき舞台だった野球は高校（→大学）→実業団へ。長嶋茂雄の人気で“職業野球”が安心な地位を得ると少年野球も根付いた。巨人の天井が抜けていまや大リーグ……比類なき野球体系である。

この体系は外圧に由来している。戦前戦後の価値観を強引にまとめ、アマとプロのダブルスタンダードを秘めたバランスの世界だ。学生アスリートがいつの間にか、アマチュアかプロ予備軍か分からなくなり、過度な競争と未熟な肉体のアンバランスが顕著になった。

甲子園では延長戦の制限を発端にタイブレーク採用に踏み切り、今回からはDH制が導入された。いずれも健康への配慮で、6年前には1週間で500球という球数制限も設けられた。これはいかにも中途半端……健康を考慮するなら海外並みに1試合70球（豪州）または7イニング制にすればよさそうだが、そうすんなりはいかない。戦後80余年の修正は理屈で片付かない--。

旗少年は監督に「振るな」と言われ全打席、四球で出塁した。一塁に立つと目の高さに一塁手のベルトがあったという。旗は13歳、5年制の中学には復員兵もいた。

やがて球数制限もより明確になるだろう。松坂大輔の250球を知るオールドは複雑な気分だ。戦後のダブルスタンダードなしにオオタニが世界の中心で花咲かせることもなかった……そう呟くのみである。

（武田薫／スポーツライター）