元SKE48松井珠理奈（29）が5日までに、自身のXを更新。右足かかと骨折からの“復帰戦”に臨んだ夫で男性5人組グループBOYS AND MENの辻本達規（34）をねぎらった。

辻本は昨年12月、公演中に右足踵骨（しょうこつ）を骨折するケガを負った。4日に放送されたTBS系のバラエティー特別番組「オールスター感謝祭2026春」の名物コーナー「赤坂5丁目ミニマラソン」に出場することが決まった辻本は、放送当日に自身のXで「今日！！このために毎日治療院に通ってリハビリを続けてきました！！踵骨折から復活の赤坂ミニマラソン ぜひ応援してください」と意気込みをつづっていた。

レース後、辻本は再びXで「終電逃しました。赤坂ミニマラソンも、終電もどちらも間に合いませんでした。次は必ず」と、上位入賞できなかったことをユーモア混じりに投稿。

すると松井はこれを引用する形で自身のXに「赤坂ミニマラソンと終電との戦い本当にお疲れ様でした」とコメント。続けて、泣いている絵文字とともに「走れるまで復活して本当によかったです」とつづり、安堵した様子を見せた。

さらに「またしっかり準備してリベンジできますように」と辻本にエールを送ると、「一緒に応援してくださった皆様、本当にありがとうございました」と締めくくった。

松井は1月、辻本との結婚を発表。結婚会見に辻本は松葉づえをついて登場していた。