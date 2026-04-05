山形がトンネルを抜けた！ ５連敗で迎えたアウェー八戸戦、高橋＆寺山弾で２−０勝利！
モンテディオ山形は４月５日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンドの第９節でヴァンラーレ八戸と敵地で対戦した。
目下５連敗中の山形は、37分に高橋潤哉の得点で先制すると、その２分後には寺山翼が追加点を奪い、前半を２−０で終える。
迎えた後半は、３点目こそ奪えなかったものの、八戸の反撃に集中したディフェンスで対抗。得点を許さず、そのまま２−０で試合終了。
６試合ぶりに勝利した山形がようやく連敗をストップ。長いトンネルを抜けた。なお、敗れた八戸はこれで７連敗だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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