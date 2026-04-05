「いつも同じバッグ」はもう卒業！【AMERICAN HOLIC】大人が狙いたい！「優秀バッグ」

コーデの仕上げになるバッグ、季節の変化に合わせて新しいものに持ち替えてみない？ いつもの着こなしも、バッグを変えるだけで新鮮な印象に。気づけばいつも同じバッグを使っているという人におすすめなのが【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】で見つけた主役バッグ。カラーや素材で差のつくデザインで、アップデートを図ってみて。

存在感があるのにスッキリ決まる！

【AMERICAN HOLIC】「ワンハンドルフラップショルダー」\2,792（税込・セール価格）

ワンハンドルのミニマルなデザインが、コーデに洗練された印象をプラス。ころんとしたフォルムが可愛らしく、コンパクトながらしっかり存在感も発揮してくれます。レザー調の質感で、きれいめにもカジュアルにもなじみやすいのが魅力。ショルダーバッグとしても使える2WAY仕様で、シーンに合わせた使い分けができるのも◎

ふんわり素材がキュートなアクセントに

【AMERICAN HOLIC】「パテッドホリホリトートバッグ」\2,990（税込）

ふんわりとしたパテッド素材が、コーデにチャーミングなアクセントを添えるトートバッグ。ほどよいボリューム感で、シンプルな着こなしにも立体感をプラスしてくれます。PCも入るサイズなので、荷物多めの人にもおすすめ。表のステッカーデザインが、遊び心を感じさせてくれるポイントです。

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Writer：Anne.M