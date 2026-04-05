◆ラグビー リーグワン第１４節 神戸 ４０―１９ ＢＲ東京（５日、秩父宮ラグビー場）

神戸―ＢＲ東京の一戦は、すでに上位６チームによるプレーオフ（ＰＯ）進出を決めている神戸が、４０―１９で勝利。１２勝目（２敗）を挙げ、２位に浮上した。５位ＢＲ東京は勝てばＰＯ進出に向け大きな１勝となっていたが、力負けした。

先制は神戸。前半２分、中央付近からＣＴＢイオアサがラインブレーク。ＮＯ８ソロモネ・フナキへ渡し、そのまま駆け抜けてトライ。キックも決まり、７―０とした。同１０分には、敵陣左サイド深くのラインアウトを起点にボールをつなぎ、ソロモネ・フナキが連続トライ。同２４分、神戸はロックのカウリートゥイオティが中央から大きくゲインし、一度離したボールをサイドもらって、自身でトライ。チーム３連続トライで、２１―０とリードを広げる。

ＢＲ東京の反撃は前半２６分。敵トライエリア前でのクイックスタートから、フランカー松橋周平がねじ込んでトライ。７―２１とする。それでも神戸は同２９分、敵陣左サイド深くのラインアウトを起点に、フランカーのサベアがトライ。再び３トライ差となる。追うＢＲ東京は同３４分、敵トライエリア前のスクラムを起点に、ＳＨペレナラが接点からボールを持ちだしてトライ。キックも決まり１４―２８。その後互いに１トライずつを挙げ、前半から計８トライが飛び交う点の取り合いは、神戸の３５―１９で折り返した。

後半は一転、ロースコアな戦い。序盤からＢＲ東京が神戸陣内で戦うが、得点出来ず。対する神戸は同３５分、自陣からボールをつなぎ、右サイドをフランカーのコストリーが大きくゲイン。相手トライエリアに迫ると、最後は主将のサベアがフィニッシュした。試合を決定づけるトライで、４０―１９。神戸が逃げ切り、１２勝目（２敗）。すでにプレーオフ進出は決めている中、２位に浮上した。