「ごちそうさま」飲食店で言う?言わない? 有名Jリーガー、ニュース番組の検証コーナーに一般客として登場
横浜F・マリノスのGK飯倉大樹がニュース番組に一般人として出演し、大きな反響を呼んでいる。
飯倉が登場したのは、フジテレビ系列で放送されている『Live News イット!』。気になる疑問やニュースのナゼを解き明かす「どうなの?」のコーナーだった。
この日は、SNS上で論争となっている飲食店での「ごちそうさま」について調査。舞台となった『おにぎり戸越屋 戸越銀座本店』で最初に検証されたのが、カウンター席に座っていた飯倉だった。
39歳の守護神は食事を終えて店を出る際、店員に向かって2度「ごちそうさま」。番組のインタビューで「ご飯食べて出るときはいつも『ごちそうさま』と伝えるようにしています」と答えていた。
画面には「利用客(30代)」のテロップが表示され、横浜FMの選手であることには触れられていない。だが、同コーナーの動画をアップしたFNNプライムオンラインの公式YouTubeチャンネルには、「なんかあの人、見たことあるぞwwwwwwwwww」「利用客(横浜F・マリノス所属)」「飯倉、ごちそうさまチャレンジ成功」「食への感謝を忘れない礼儀正しい人」などのコメントが寄せられ、SNS上でも話題となっている。
※飯倉大樹の出演シーンは3:22〜
飯倉が登場したのは、フジテレビ系列で放送されている『Live News イット!』。気になる疑問やニュースのナゼを解き明かす「どうなの?」のコーナーだった。
この日は、SNS上で論争となっている飲食店での「ごちそうさま」について調査。舞台となった『おにぎり戸越屋 戸越銀座本店』で最初に検証されたのが、カウンター席に座っていた飯倉だった。
画面には「利用客(30代)」のテロップが表示され、横浜FMの選手であることには触れられていない。だが、同コーナーの動画をアップしたFNNプライムオンラインの公式YouTubeチャンネルには、「なんかあの人、見たことあるぞwwwwwwwwww」「利用客(横浜F・マリノス所属)」「飯倉、ごちそうさまチャレンジ成功」「食への感謝を忘れない礼儀正しい人」などのコメントが寄せられ、SNS上でも話題となっている。
※飯倉大樹の出演シーンは3:22〜