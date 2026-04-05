早乙女太一「携わる人たちが楽しめる場所にしたい」 「劇団朱雀」二代目座長としての思い
舞台、映画、ドラマとジャンルを問わずさまざまな作品で唯一無二の存在感を発揮する早乙女太一。二代目座長として「劇団朱雀」を率い、この春、伝統ある大衆演劇の魅力に新たな感性を吹き込んだ、3年ぶりの本公演『OMIAKASHI』を上演する。芝居と舞踊ショーの二部構成で観る者の心を鷲づかみにする早乙女に、今回の見どころを聞いた。
【写真】大人の色気がすごすぎる！ 早乙女太一、インタビュー撮りおろしショット
◆3年ぶりの本公演に、信頼できる多彩なゲストが勢ぞろい
――ファン待望の、3年ぶりとなる本公演。タイトルの『OMIAKASHI』にはどんな思いを込められましたか？
早乙女：「おみあかし」は、神聖なものに捧げるろうそくの火やかがり火といった灯りを指すのですが、その中に人々の心の迷いや痛みを照らしてくれるという意味合いもあります。僕たち「劇団朱雀」は、お祭りのように来てくださった皆さまにとにかく楽しんでもらって、明日を生きるエネルギーや元気を少しでも渡せるように、というのを大切にしているんですね。今回は自分たちが灯す明かりが皆さまの明日を少しでも明るくできるようにと願いを込めてこのタイトルにしました。
生きていく中で常に明るくというのは誰もができることではない。自分もそうですがやっぱり暗い時や靄がかかる時もある。その中で、やっぱり朱雀といえば炎、生命を感じる炎というのがあったので、このタイトルにたどり着きました。
――お芝居は、劇団☆新感線の中島かずきさんによる『大江戸早業稼業』です。
早乙女：にぎやかで楽しいお芝居になると思います。今回はゲストが多いので、誰かが主人公というよりみんなにちゃんとスポットが当たるような構成にしたいとかずきさんにお願いしました。なので、各々のキャラクターをしっかり書いていただいています。
そんな中で僕が演じる役柄はとてもさっぱりとした男で、周りに比べたらちょっと薄味な感じになっちゃうかもしれないですけど、真ん中にいる者として、みんながあふれ出すぎないようにしっかりと話の軸を担えるようにいられたらいいなと思っています。
――ご自身と共通点はありますか？
早乙女：どうだろう…。軽業一座を率いている役なので、みんなをまとめてやっていくという立場は似ていますけど…。自分の信念がはっきりしていて、やるべきことが決まっているというところは共通点かもしれないですね。
表の顔がありつつ裏の稼業があって。もちろんいいことではないんですけど、裏稼業としての自分がやるべきことの美学をしっかりと持っている。その迷いのなさは、僕の「劇団朱雀」に対する思いと重なるところがあります。
――先ほどお話がありましたが、今回はゲストに須賀健太さん、浜中文一さん、喜矢武豊さんと豪華な皆さんがそろわれます。
早乙女：健ちゃん（須賀）は何度か朱雀に出てくれていますが、本公演は初めて。以前出てもらったのは大衆演劇の劇場で、毎日演目が変わる公演だったので、言ってしまえば朱雀の原点なんですよね。毎日朝まで稽古をして本番を迎えて、終わったらまた次の日の稽古が始まってという過酷な環境で戦ってくれた仲間です。
劇団朱雀の舞台って結構特殊で、ただ作品を観に来るだけじゃなくて、役者が透けて見える場所でもあると思うんです。役者がどれだけこの舞台に向き合っているのか、お客さまに向き合っているのかというのが観る人にダイレクトに伝わる。そんな中でも健ちゃんは、お客さまにも、もちろん座組のメンバーにもすごく愛されている非常に心強い俳優さんです。
――浜中さんは初参戦です。
早乙女：文ちゃんとは10年ほど前に一度舞台で共演しているのですが、マルチな才能を持っている俳優さん。お芝居では多様なキャラクターを演じることができてふり幅が大きい。なおかつ踊りも歌もできるという、ものすごく多彩な人です。僕たちの舞台は、ただ役者がお芝居をやればいいということだけではなくて、歌ったり踊ったり、とにかく手を変え品を変え色々なことをやってお客さまに楽しんでもらう場所。多面性がある文ちゃんの色々な面を今回見られるのがとても楽しみです。
――喜矢武さんはいかがでしょうか。
早乙女：ゴールデンボンバーは、エンターテインメントをずっとやり続けてきた人たちで、目の前のお客さまにいかに楽しんでもらうかということを突き詰めた人たちだと思うんです。大衆演劇もその時に流行っているもの、お客さまが身近に感じているエンターテインメントを何でも取り入れてお客さまに楽しんでもらう舞台なので、一緒にするのはおこがましいですけど、通じるところがあるなと感じています。
そういった思いの強さというのは、最初に喜矢武さんと会った時にものすごく感じました。運動神経がよくて何をやってもどんどん吸収していくし、チャレンジ精神もある。今回は初めてのフル参戦なのでたくさんチャレンジしてもらいたいなと思っています。
◆「携わる人たちが楽しめる場所にしたい」――座長としての思い
――ゲストの皆さんとの絡みも楽しみですが、もちろん、弟の早乙女友貴さんとの絡みにも期待が高まります。
早乙女：僕と友貴でしっかりと朱雀の軸というものを残しつつ、さらに土台を広げて、出演者の皆さんにどれだけ遊んでもらえるか、どれだけ暴れてもらえるかと考えているので、軸としてしっかり立っていたいなと思っています。もちろん、僕も友貴もガンガン攻めていくつもりです。
――お二人の殺陣も楽しみです。
早乙女：最近、友貴はどんどん絶頂期に近づき、体が利く年齢に入ってきて、僕はちょっと衰退していく年齢なので、そういった意味では友貴よりも僕の方が、若さに打ち勝つ、立ち向かっていくというチャレンジになるかもしれないですね。
――舞踊ショーの見どころはどんなところになりますか？
早乙女：いつもの劇団朱雀は残しつつも、ゲストが加わったことで幅が広がり、今までやったことがない趣向のショーになります。新しいことにもチャレンジしているので新鮮な感じで楽しんでいただけると思います。
――3年ぶりの本公演ですが、この3年で大きく変わったなと感じられるのはどんなところですか？
早乙女：ちょっと余裕が出てきたなという感じがありますね。前はやりながらもちょっと不安が大きかったりしたのですが、どんどん自分が作るものを信じる力が強くなってきたような感覚があります。
――劇団朱雀は今年誕生から25周年を迎えます。一番の思い出はどんなことでしょう。
早乙女：いくつかあるのですが、一番近いもので言うと、やっぱり復活公演、自分が新たに劇団を作り直した時のことはすごく大きいですね。
ここに携わる人たちが楽しめる場所にしたいというのがまずあって。お客さまはもちろんですけど、一緒に仕事をする人たち、一緒に舞台に立つ人たちがいかに楽しめて、いかにチャレンジできて自分と向き合えるかという場所にしたいと思って作ったんですよね。
もともと僕は大衆演劇にすごく反発をしました。嫌いでしたし、抜け出したいっていう思いがすごく強くあった。楽しくない時間の方が多かったですね。そんな環境だったからこそ、自分が作るとなった時に、自分が楽しめる場所にしたいなっていうのもそうだし、出てくれる人たちにも何よりも楽しんでもらいたいなと思いました。楽しむだけじゃなくて、毎回役者として、表現者としていかに向き合える場所を用意できるかと考えたんですよね。
――そうして続けてこられて25周年。早乙女さんご自身は昨年舞台生活30周年を迎えられました。これまで続けてこられた原動力はどんなことだったのでしょうか。やはりお芝居が好きだという思いが…
早乙女：いや、芝居は嫌いでした。踊りは好きだったんですけど。
ありきたりですけど、やっぱり観てくれる人たちがいるからできることだし、あとはここまでやってきたからこその意地みたいなものもあります。自分のルーツであるこの劇団をどこまでやっていけるんだろうかというチャレンジ精神も。そういったものが原動力になっていると思います。
◆『座頭市』、劇団☆新感線との出会いが分岐点に
――この30年の中で大きかった出会いはありますか？
早乙女：自分にとって最初の分岐点は、『座頭市』という映画に出させてもらったこと。それをきっかけに環境が目まぐるしく変わっていったんですね。それこそお客さま3人の前でやっていたのが、急に1500人になるというような、目まぐるしい時期でした。
それから17歳の時に初めて劇団☆新感線の作品に出させてもらいました。最初にメディアに取り上げられたり、お客さまが観に来てくれるようになったきっかけは女形だったんですけど、その女形というものに僕は反発をしていたんです。男でなにかできることをやりたいというところから、劇団☆新感線で殺陣を考えるようになって今に繋がっていった。その2つの出会いは大きかったと思っています。
多感な時期だったので、最初の分岐点のころは戸惑いしかなかったんですけど、劇団☆新感線との出会いにはまったく戸惑いがなかったです。自分が初めて観た舞台、初めて見た外の世界が劇団☆新感線なので、自分の憧れの場所というか、それこそ仮面ライダーやウルトラマンに憧れるように、ヒーロー的な存在でしたね。
今では、自分の劇団ではないけど自分の劇団のような感覚になっているというか、育ててもらった感覚があります。年齢を重ねるごとに感覚は変わっていくんですけど、自分の青春時代に憧れたものは大事にしたいなと思うし、青春を迎えている若い人たちが観たときにかっこいい場所であってほしい、自分が憧れたものは憧れたままでいてほしいみたいなところがあったりするんですよね。
――今年35歳になられますが、30代のうちに挑戦しておきたいことはありますか？
早乙女：それこそ女形であったり殺陣であったり、自分の体を使う表現というものはもう年齢的にピークを迎えてはいるんですけど、あとはどこまでこれを続けられるかというところでの挑戦が続いていくと思うんです。だから、30代のうちにできることはとにかくやっておきたいというのはあります。
あとは、30代って20代の延長線上で生きているような感覚があるんですけど、多分40代って30代の延長線上ではあまり生きていけないように感じていて。40代の自分にいかにバトンタッチできるか、今までやってきたこともそうだけど、新たに活きる何かを見つめ直す時期でもあると思うんです。そうしたことを30代のうちになるべく固めておきたいなと思っています。
――最後にファンの皆さんへメッセージをお願いします。
早乙女：劇団朱雀の土台を組みつつも、また新しい櫓が立っていくような舞台になっていると思います。まだ観たことがない方は、歌、踊り、殺陣、お芝居がある公演は想像がつかないかもしれないですけど、お祭りに行くような感覚で気軽に来ていただいても楽しめる内容になっていると思います。
日本の大衆娯楽の全て、エンターテインメントの色々なジャンルが1つに集まった舞台になっているので、ぜひ遊びに来ていただけたらうれしいです。
（取材・文：渡那拳 写真：米玉利朋子［G.P.FLAG inc］）
劇団朱雀『OMIAKASHI』は、東京・サンシャイン劇場にて4月10日〜26日、大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA TT ホールにて4月29日〜5月10日、福岡・キャナルシティ劇場にて5月13日〜17日上演。
【写真】大人の色気がすごすぎる！ 早乙女太一、インタビュー撮りおろしショット
◆3年ぶりの本公演に、信頼できる多彩なゲストが勢ぞろい
早乙女：「おみあかし」は、神聖なものに捧げるろうそくの火やかがり火といった灯りを指すのですが、その中に人々の心の迷いや痛みを照らしてくれるという意味合いもあります。僕たち「劇団朱雀」は、お祭りのように来てくださった皆さまにとにかく楽しんでもらって、明日を生きるエネルギーや元気を少しでも渡せるように、というのを大切にしているんですね。今回は自分たちが灯す明かりが皆さまの明日を少しでも明るくできるようにと願いを込めてこのタイトルにしました。
生きていく中で常に明るくというのは誰もができることではない。自分もそうですがやっぱり暗い時や靄がかかる時もある。その中で、やっぱり朱雀といえば炎、生命を感じる炎というのがあったので、このタイトルにたどり着きました。
――お芝居は、劇団☆新感線の中島かずきさんによる『大江戸早業稼業』です。
早乙女：にぎやかで楽しいお芝居になると思います。今回はゲストが多いので、誰かが主人公というよりみんなにちゃんとスポットが当たるような構成にしたいとかずきさんにお願いしました。なので、各々のキャラクターをしっかり書いていただいています。
そんな中で僕が演じる役柄はとてもさっぱりとした男で、周りに比べたらちょっと薄味な感じになっちゃうかもしれないですけど、真ん中にいる者として、みんながあふれ出すぎないようにしっかりと話の軸を担えるようにいられたらいいなと思っています。
――ご自身と共通点はありますか？
早乙女：どうだろう…。軽業一座を率いている役なので、みんなをまとめてやっていくという立場は似ていますけど…。自分の信念がはっきりしていて、やるべきことが決まっているというところは共通点かもしれないですね。
表の顔がありつつ裏の稼業があって。もちろんいいことではないんですけど、裏稼業としての自分がやるべきことの美学をしっかりと持っている。その迷いのなさは、僕の「劇団朱雀」に対する思いと重なるところがあります。
――先ほどお話がありましたが、今回はゲストに須賀健太さん、浜中文一さん、喜矢武豊さんと豪華な皆さんがそろわれます。
早乙女：健ちゃん（須賀）は何度か朱雀に出てくれていますが、本公演は初めて。以前出てもらったのは大衆演劇の劇場で、毎日演目が変わる公演だったので、言ってしまえば朱雀の原点なんですよね。毎日朝まで稽古をして本番を迎えて、終わったらまた次の日の稽古が始まってという過酷な環境で戦ってくれた仲間です。
劇団朱雀の舞台って結構特殊で、ただ作品を観に来るだけじゃなくて、役者が透けて見える場所でもあると思うんです。役者がどれだけこの舞台に向き合っているのか、お客さまに向き合っているのかというのが観る人にダイレクトに伝わる。そんな中でも健ちゃんは、お客さまにも、もちろん座組のメンバーにもすごく愛されている非常に心強い俳優さんです。
――浜中さんは初参戦です。
早乙女：文ちゃんとは10年ほど前に一度舞台で共演しているのですが、マルチな才能を持っている俳優さん。お芝居では多様なキャラクターを演じることができてふり幅が大きい。なおかつ踊りも歌もできるという、ものすごく多彩な人です。僕たちの舞台は、ただ役者がお芝居をやればいいということだけではなくて、歌ったり踊ったり、とにかく手を変え品を変え色々なことをやってお客さまに楽しんでもらう場所。多面性がある文ちゃんの色々な面を今回見られるのがとても楽しみです。
――喜矢武さんはいかがでしょうか。
早乙女：ゴールデンボンバーは、エンターテインメントをずっとやり続けてきた人たちで、目の前のお客さまにいかに楽しんでもらうかということを突き詰めた人たちだと思うんです。大衆演劇もその時に流行っているもの、お客さまが身近に感じているエンターテインメントを何でも取り入れてお客さまに楽しんでもらう舞台なので、一緒にするのはおこがましいですけど、通じるところがあるなと感じています。
そういった思いの強さというのは、最初に喜矢武さんと会った時にものすごく感じました。運動神経がよくて何をやってもどんどん吸収していくし、チャレンジ精神もある。今回は初めてのフル参戦なのでたくさんチャレンジしてもらいたいなと思っています。
◆「携わる人たちが楽しめる場所にしたい」――座長としての思い
――ゲストの皆さんとの絡みも楽しみですが、もちろん、弟の早乙女友貴さんとの絡みにも期待が高まります。
早乙女：僕と友貴でしっかりと朱雀の軸というものを残しつつ、さらに土台を広げて、出演者の皆さんにどれだけ遊んでもらえるか、どれだけ暴れてもらえるかと考えているので、軸としてしっかり立っていたいなと思っています。もちろん、僕も友貴もガンガン攻めていくつもりです。
――お二人の殺陣も楽しみです。
早乙女：最近、友貴はどんどん絶頂期に近づき、体が利く年齢に入ってきて、僕はちょっと衰退していく年齢なので、そういった意味では友貴よりも僕の方が、若さに打ち勝つ、立ち向かっていくというチャレンジになるかもしれないですね。
――舞踊ショーの見どころはどんなところになりますか？
早乙女：いつもの劇団朱雀は残しつつも、ゲストが加わったことで幅が広がり、今までやったことがない趣向のショーになります。新しいことにもチャレンジしているので新鮮な感じで楽しんでいただけると思います。
――3年ぶりの本公演ですが、この3年で大きく変わったなと感じられるのはどんなところですか？
早乙女：ちょっと余裕が出てきたなという感じがありますね。前はやりながらもちょっと不安が大きかったりしたのですが、どんどん自分が作るものを信じる力が強くなってきたような感覚があります。
――劇団朱雀は今年誕生から25周年を迎えます。一番の思い出はどんなことでしょう。
早乙女：いくつかあるのですが、一番近いもので言うと、やっぱり復活公演、自分が新たに劇団を作り直した時のことはすごく大きいですね。
ここに携わる人たちが楽しめる場所にしたいというのがまずあって。お客さまはもちろんですけど、一緒に仕事をする人たち、一緒に舞台に立つ人たちがいかに楽しめて、いかにチャレンジできて自分と向き合えるかという場所にしたいと思って作ったんですよね。
もともと僕は大衆演劇にすごく反発をしました。嫌いでしたし、抜け出したいっていう思いがすごく強くあった。楽しくない時間の方が多かったですね。そんな環境だったからこそ、自分が作るとなった時に、自分が楽しめる場所にしたいなっていうのもそうだし、出てくれる人たちにも何よりも楽しんでもらいたいなと思いました。楽しむだけじゃなくて、毎回役者として、表現者としていかに向き合える場所を用意できるかと考えたんですよね。
――そうして続けてこられて25周年。早乙女さんご自身は昨年舞台生活30周年を迎えられました。これまで続けてこられた原動力はどんなことだったのでしょうか。やはりお芝居が好きだという思いが…
早乙女：いや、芝居は嫌いでした。踊りは好きだったんですけど。
ありきたりですけど、やっぱり観てくれる人たちがいるからできることだし、あとはここまでやってきたからこその意地みたいなものもあります。自分のルーツであるこの劇団をどこまでやっていけるんだろうかというチャレンジ精神も。そういったものが原動力になっていると思います。
◆『座頭市』、劇団☆新感線との出会いが分岐点に
――この30年の中で大きかった出会いはありますか？
早乙女：自分にとって最初の分岐点は、『座頭市』という映画に出させてもらったこと。それをきっかけに環境が目まぐるしく変わっていったんですね。それこそお客さま3人の前でやっていたのが、急に1500人になるというような、目まぐるしい時期でした。
それから17歳の時に初めて劇団☆新感線の作品に出させてもらいました。最初にメディアに取り上げられたり、お客さまが観に来てくれるようになったきっかけは女形だったんですけど、その女形というものに僕は反発をしていたんです。男でなにかできることをやりたいというところから、劇団☆新感線で殺陣を考えるようになって今に繋がっていった。その2つの出会いは大きかったと思っています。
多感な時期だったので、最初の分岐点のころは戸惑いしかなかったんですけど、劇団☆新感線との出会いにはまったく戸惑いがなかったです。自分が初めて観た舞台、初めて見た外の世界が劇団☆新感線なので、自分の憧れの場所というか、それこそ仮面ライダーやウルトラマンに憧れるように、ヒーロー的な存在でしたね。
今では、自分の劇団ではないけど自分の劇団のような感覚になっているというか、育ててもらった感覚があります。年齢を重ねるごとに感覚は変わっていくんですけど、自分の青春時代に憧れたものは大事にしたいなと思うし、青春を迎えている若い人たちが観たときにかっこいい場所であってほしい、自分が憧れたものは憧れたままでいてほしいみたいなところがあったりするんですよね。
――今年35歳になられますが、30代のうちに挑戦しておきたいことはありますか？
早乙女：それこそ女形であったり殺陣であったり、自分の体を使う表現というものはもう年齢的にピークを迎えてはいるんですけど、あとはどこまでこれを続けられるかというところでの挑戦が続いていくと思うんです。だから、30代のうちにできることはとにかくやっておきたいというのはあります。
あとは、30代って20代の延長線上で生きているような感覚があるんですけど、多分40代って30代の延長線上ではあまり生きていけないように感じていて。40代の自分にいかにバトンタッチできるか、今までやってきたこともそうだけど、新たに活きる何かを見つめ直す時期でもあると思うんです。そうしたことを30代のうちになるべく固めておきたいなと思っています。
――最後にファンの皆さんへメッセージをお願いします。
早乙女：劇団朱雀の土台を組みつつも、また新しい櫓が立っていくような舞台になっていると思います。まだ観たことがない方は、歌、踊り、殺陣、お芝居がある公演は想像がつかないかもしれないですけど、お祭りに行くような感覚で気軽に来ていただいても楽しめる内容になっていると思います。
日本の大衆娯楽の全て、エンターテインメントの色々なジャンルが1つに集まった舞台になっているので、ぜひ遊びに来ていただけたらうれしいです。
（取材・文：渡那拳 写真：米玉利朋子［G.P.FLAG inc］）
劇団朱雀『OMIAKASHI』は、東京・サンシャイン劇場にて4月10日〜26日、大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA TT ホールにて4月29日〜5月10日、福岡・キャナルシティ劇場にて5月13日〜17日上演。