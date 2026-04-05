綾瀬はるか主演『人はなぜラブレターを書くのか』Official髭男dismによる主題歌とコラボしたPV解禁
綾瀬はるかが主演する映画『人はなぜラブレターを書くのか』より、キャスト陣の熱演を美しくエモーショナルに彩る主題歌・Official髭男dism「エルダーフラワー」とのコラボスペシャルPVが解禁された。
【動画】『人はなぜラブレターを書くのか』×主題歌・Official髭男dism「エルダーフラワー」コラボスペシャルPV
2000年3月に起こった地下鉄脱線事故でその短い生涯の幕を閉じ富久信介さん。そんな彼に、密かに想いを寄せていた少女がいた。通学電車の中でだけで会える、名前も知らず、話したこともない2人の淡い恋が、不慮の事故により突如終わりを迎えた。
時は流れ2020年、富久さんが通っていた大橋ボクシングジムの大橋秀行会長の元へ、あの少女からメッセージが届く。当時の彼への想いや通学時の思い出がつづられていたラブレターは20年の時を経て、彼の家族の元に届き、息子の知られざる青春の断片と成長を知ることができた。この奇跡の物語に感銘を受けた石井裕也監督が映画化を熱望し、実現に至った。
主演に綾瀬はるかを迎え、當真あみ、細田佳央太、妻夫木聡、菅田将暉、佐藤浩市と豪華キャストが集結し、感動の実話を基に紡がれる珠玉の物語に命を吹き込む。
Official髭男dismによる主題歌「エルダーフラワー」とのコラボPVは、現在のナズナ（綾瀬）が、24年前の自分（當真）をふと思い出し、初恋の彼への想いや思い出を手紙につづるところから始まり、Official髭男dismが紡いだ歌詞が、まるでラブレターのように心を温める。
あふれる想いを人に伝えていくことの素晴らしさを、手紙を書くように楽曲に乗せられればと、人を想う気持ちをエルダーフラワーになぞらえて制作されたという楽曲は、本作を希望の光で温かく包み込む。
主演の綾瀬も、「本編を観て泣いた後、エンドロールで藤原さんの優しい声がふわっと包んでくれるような、すごく温かい気持ちになれました」と話すように、主題歌「エルダーフラワー」が本作をより美しく彩っている。
映画『人はなぜラブレターを書くのか』は、4月17日公開。
【動画】『人はなぜラブレターを書くのか』×主題歌・Official髭男dism「エルダーフラワー」コラボスペシャルPV
2000年3月に起こった地下鉄脱線事故でその短い生涯の幕を閉じ富久信介さん。そんな彼に、密かに想いを寄せていた少女がいた。通学電車の中でだけで会える、名前も知らず、話したこともない2人の淡い恋が、不慮の事故により突如終わりを迎えた。
主演に綾瀬はるかを迎え、當真あみ、細田佳央太、妻夫木聡、菅田将暉、佐藤浩市と豪華キャストが集結し、感動の実話を基に紡がれる珠玉の物語に命を吹き込む。
Official髭男dismによる主題歌「エルダーフラワー」とのコラボPVは、現在のナズナ（綾瀬）が、24年前の自分（當真）をふと思い出し、初恋の彼への想いや思い出を手紙につづるところから始まり、Official髭男dismが紡いだ歌詞が、まるでラブレターのように心を温める。
あふれる想いを人に伝えていくことの素晴らしさを、手紙を書くように楽曲に乗せられればと、人を想う気持ちをエルダーフラワーになぞらえて制作されたという楽曲は、本作を希望の光で温かく包み込む。
主演の綾瀬も、「本編を観て泣いた後、エンドロールで藤原さんの優しい声がふわっと包んでくれるような、すごく温かい気持ちになれました」と話すように、主題歌「エルダーフラワー」が本作をより美しく彩っている。
映画『人はなぜラブレターを書くのか』は、4月17日公開。