本田真凜、妹・紗来の誕生日に懐かし写真公開「可愛すぎる」「微笑ましい」の声
プロフィギュアスケーター、女優の本田真凜が4日までにInstagramを更新。妹・紗来の誕生日を祝福しつつオフショットを多数公開した。
【写真】本田真凜、紗来の仲良し2ショット（ほか8枚）
本田が「Happy Happy Birthday SARA」と投稿したのは複数のオフショット。写真には、本田と紗来が仲良くポーズを決める2ショットやプリクラ、本田望結も交えた3ショット、そして紗来の幼少期の記念ショットなどが収められている。投稿の中で本田は妹・紗来について「19歳だと！！？末っ子紗来おめでとう！」とつづっている。
この投稿に、ファンから祝福の声が多数寄せられ、さらに「可愛すぎる」「どれも可愛い 微笑ましい」「紗来ちゃんずっとかわいくて毎日全盛期なの最強」などの声も集まっている。
■本田真凜（ほんだ まりん）
2001年8月21日生まれ。京都府出身。幼少期からフィギュアスケートをはじめると2015年のJGPクロアチア大会で優勝。以降、数々の大会で好成績を残す。2024年1月に同季限りでの引退とプロスケーターへの転向を表明。2025年は映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』に女優として出演した。
引用：「本田真凜」Instagram（@marin_honda）
【写真】本田真凜、紗来の仲良し2ショット（ほか8枚）
本田が「Happy Happy Birthday SARA」と投稿したのは複数のオフショット。写真には、本田と紗来が仲良くポーズを決める2ショットやプリクラ、本田望結も交えた3ショット、そして紗来の幼少期の記念ショットなどが収められている。投稿の中で本田は妹・紗来について「19歳だと！！？末っ子紗来おめでとう！」とつづっている。
■本田真凜（ほんだ まりん）
2001年8月21日生まれ。京都府出身。幼少期からフィギュアスケートをはじめると2015年のJGPクロアチア大会で優勝。以降、数々の大会で好成績を残す。2024年1月に同季限りでの引退とプロスケーターへの転向を表明。2025年は映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』に女優として出演した。
引用：「本田真凜」Instagram（@marin_honda）