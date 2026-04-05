佐々木希、“美しすぎる日常”に癒やされる人続出「元気出た」「いつまでも可愛い」
女優の佐々木希が4日までにInstagramを更新。日常を記録したオフショットを複数公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】佐々木希、弾ける笑顔で“いただきます！”（ほか6枚）
佐々木が「遂に暖かくなってきて嬉しい」と投稿したのは私服姿の近影。複数公開されている写真には、食事を前に弾ける笑顔で“いただきます”と手を合わせる様子やシースルーのトップスにジャケット、デニムパンツの自撮りショット、桜を眺める姿など、プライベート感あふれるリラックスした表情が収められている。
彼女の投稿にファンからは「今日落ち込んでたけど元気出たー」「いつまでも可愛い」「希さん素敵きれい」などの声が集まっている。
■佐々木希（ささき のぞみ）
1988年2月8日生まれ。秋田県出身。2006年、ファッション雑誌『PINKY』（集英社）の「第2回プリンセスPINKYオーディション」でグランプリを受賞。以降ファッションモデル、タレント、女優としてキャリアを重ねる。4月8日放送のドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』（日本テレビ系）第1話にゲスト出演。
引用：「佐々木希」Instagram（@nozomisasaki_official）
【写真】佐々木希、弾ける笑顔で“いただきます！”（ほか6枚）
佐々木が「遂に暖かくなってきて嬉しい」と投稿したのは私服姿の近影。複数公開されている写真には、食事を前に弾ける笑顔で“いただきます”と手を合わせる様子やシースルーのトップスにジャケット、デニムパンツの自撮りショット、桜を眺める姿など、プライベート感あふれるリラックスした表情が収められている。
■佐々木希（ささき のぞみ）
1988年2月8日生まれ。秋田県出身。2006年、ファッション雑誌『PINKY』（集英社）の「第2回プリンセスPINKYオーディション」でグランプリを受賞。以降ファッションモデル、タレント、女優としてキャリアを重ねる。4月8日放送のドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』（日本テレビ系）第1話にゲスト出演。
引用：「佐々木希」Instagram（@nozomisasaki_official）