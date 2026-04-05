『映画名探偵プリキュア！』9月18日公開 ティザービジュアル＆特報映像も解禁に
テレビアニメ『名探偵プリキュア！』が映画化され、9月18日より全国公開されることが決まった。併せて、特報とティザービジュアルが解禁となった。
【動画】『映画名探偵プリキュア！』特報映像
「プリキュア」シリーズ最新作『名探偵プリキュア！』は、「自分で見て、感じて、考えて、“本当”の答えを出す」がテーマ。
2027年の誕生日にポチタンと名乗る妖精と出会った明智あんな（千賀光莉）は、突然、謎の光に飲み込まれ1999年にタイムスリップしてしまう。そこで探偵志望の小林みくる（本渡楓）や自称天才博士の妖精・ジェット先輩（梶裕貴）と出会い、「キュアット探偵事務所」で立派な探偵になることを決意。事件の度に現れる怪盗団ファントムから、依頼者の大切な物を取り返し、事件を”キュアット解決“するため、名探偵プリキュアに変身して戦うストーリーだ。
ティザービジュアルは、透き通ったカラフルな石に太陽光を屈折させることで空間にキラキラとした光を届けるサンキャッチャーが中央に大きく描かれており、物語に関わるキーアイテムであることが予感される。
サンキャッチャーの中から楽しそうな表情を浮かべるキュアアンサー、キュアミスティック、さらにテレビシリーズではいまだ姿が謎に包まれているキュアアルカナ・シャドウ、キュアエクレール。そんな彼女らの姿を覗き込んでいるジェット先輩、ポチタン、マシュタン、シュシュタンの姿も描かれている。映画では4人のプリキュアがどのような関係性で、どのような活躍を見せるのか。
ティザーチラシの裏面には、毎年子どもたちにも大好評のぬりえが。4月10日より全国の上映劇場にて順次展開予定となっている。
「あんな！ビッグニュースがあるの！！」と楽しそうなみくるの一言から始まる特報映像は、たんプリらしく謎解きを促し、ビックニュースへのワクワク感をかき立てる。みくるが出題する三つのヒントをあんながひもとき、たんプリの“映画化決定”が明らかに。映画でも新たな謎に挑む名探偵プリキュアへ期待が高まる映像になっている。
『映画名探偵プリキュア！』は、9月18日より全国公開。
【動画】『映画名探偵プリキュア！』特報映像
「プリキュア」シリーズ最新作『名探偵プリキュア！』は、「自分で見て、感じて、考えて、“本当”の答えを出す」がテーマ。
2027年の誕生日にポチタンと名乗る妖精と出会った明智あんな（千賀光莉）は、突然、謎の光に飲み込まれ1999年にタイムスリップしてしまう。そこで探偵志望の小林みくる（本渡楓）や自称天才博士の妖精・ジェット先輩（梶裕貴）と出会い、「キュアット探偵事務所」で立派な探偵になることを決意。事件の度に現れる怪盗団ファントムから、依頼者の大切な物を取り返し、事件を”キュアット解決“するため、名探偵プリキュアに変身して戦うストーリーだ。
サンキャッチャーの中から楽しそうな表情を浮かべるキュアアンサー、キュアミスティック、さらにテレビシリーズではいまだ姿が謎に包まれているキュアアルカナ・シャドウ、キュアエクレール。そんな彼女らの姿を覗き込んでいるジェット先輩、ポチタン、マシュタン、シュシュタンの姿も描かれている。映画では4人のプリキュアがどのような関係性で、どのような活躍を見せるのか。
ティザーチラシの裏面には、毎年子どもたちにも大好評のぬりえが。4月10日より全国の上映劇場にて順次展開予定となっている。
「あんな！ビッグニュースがあるの！！」と楽しそうなみくるの一言から始まる特報映像は、たんプリらしく謎解きを促し、ビックニュースへのワクワク感をかき立てる。みくるが出題する三つのヒントをあんながひもとき、たんプリの“映画化決定”が明らかに。映画でも新たな謎に挑む名探偵プリキュアへ期待が高まる映像になっている。
『映画名探偵プリキュア！』は、9月18日より全国公開。