永作博美＆松山ケンイチ、マグロ解体ショーに大興奮！ 18年ぶり共演に松山はラブシーン熱望!?
俳優の永作博美が、4日に都内で行われた主演ドラマ『時すでにおスシ!?』の制作発表会見に、共演の松山ケンイチとともに出席。18年ぶりとなる共演の印象を語った。
【写真】巨大マグロが担がれ登場 マグロ解体ショーに永作博美ら大興奮
本作は、永作演じる子育てを終えた待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める、笑いあり、ロマンスあり、おスシありの完全オリジナルの人生応援ドラマ。
会見には永作と松山のほか、共演者のファーストサマーウイカ、中沢元紀、山時聡真、佐野史郎も出席。作品にちなみマグロの解体ショーも実施され、一同は大興奮。代表して主演の永作が切り目を入れたり、本作のために修行を重ねた松山が「良いマグロだ」と職人さながらの目利きを見せたりと、イベントを盛り上げた。
松山は、みなとが通う“鮨アカデミー”の講師・大江戸海弥役を演じる。3月まで放送されていた『リブート』ではパティシエ役、そして今作で寿司職人役を演じることとなり「寿司監修に入ってくれている『銀座おのでら』さんの親方や先生に、昨年のうちから本番に向けての訓練をしてもらっていました。『リブート』ではケーキも作れたので、セリフがしゃべれなくなってきたら引退して、“寿司ケーキ屋”になることは考えていますね。寿司を食べた後にハヤセショートを出すとか（笑）。親方に相談します」と、芸能界引退後の道まで見えてきたと語る。
また、松山と永作が共演するのは、2008年の映画『人のセックスを笑うな』以来、18年ぶり。前回は永作が先生役、松山が生徒役だったのが、今回は逆転。「あの時のことを思い出しながら、より近く、より感情をぶつけていけたかなと」と前回よりも濃密な芝居ができたと明かし、さらには「僕としては、ここから恋が芽生えたらいいな！」と台本にない設定を熱望する場面も。「なくても作っていきますから。視線とかがすごく情熱的になっていきますから。皆さんお楽しみに（笑）」とアピールした。
そんな松山の暴走（？）を受けて、永作は「今日は松山くんの調子が良いみたい。べしゃりがすごい」と苦笑い。また「私も松山くんも“ラブ的”な話に呼ばれる人じゃない（笑）。TBSの火曜10枠はそういう要素の作品が多いそうで、そこになんでこの2人をわざわざ呼ぶかな？ と思っている（笑）」とキャスティングに頭を傾けつつ、「内容の濃い作品で共演しているので、何をぶつけても大丈夫。楽しく深く、作品を掘り下げていきたいです」と松山と一緒だから作品を面白くできると自信を述べると、松山も「2人の新境地になると思います！」と力強く語った。
火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』は、TBS系にて4月7日より毎週火曜22時放送。
【写真】巨大マグロが担がれ登場 マグロ解体ショーに永作博美ら大興奮
本作は、永作演じる子育てを終えた待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める、笑いあり、ロマンスあり、おスシありの完全オリジナルの人生応援ドラマ。
会見には永作と松山のほか、共演者のファーストサマーウイカ、中沢元紀、山時聡真、佐野史郎も出席。作品にちなみマグロの解体ショーも実施され、一同は大興奮。代表して主演の永作が切り目を入れたり、本作のために修行を重ねた松山が「良いマグロだ」と職人さながらの目利きを見せたりと、イベントを盛り上げた。
また、松山と永作が共演するのは、2008年の映画『人のセックスを笑うな』以来、18年ぶり。前回は永作が先生役、松山が生徒役だったのが、今回は逆転。「あの時のことを思い出しながら、より近く、より感情をぶつけていけたかなと」と前回よりも濃密な芝居ができたと明かし、さらには「僕としては、ここから恋が芽生えたらいいな！」と台本にない設定を熱望する場面も。「なくても作っていきますから。視線とかがすごく情熱的になっていきますから。皆さんお楽しみに（笑）」とアピールした。
そんな松山の暴走（？）を受けて、永作は「今日は松山くんの調子が良いみたい。べしゃりがすごい」と苦笑い。また「私も松山くんも“ラブ的”な話に呼ばれる人じゃない（笑）。TBSの火曜10枠はそういう要素の作品が多いそうで、そこになんでこの2人をわざわざ呼ぶかな？ と思っている（笑）」とキャスティングに頭を傾けつつ、「内容の濃い作品で共演しているので、何をぶつけても大丈夫。楽しく深く、作品を掘り下げていきたいです」と松山と一緒だから作品を面白くできると自信を述べると、松山も「2人の新境地になると思います！」と力強く語った。
火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』は、TBS系にて4月7日より毎週火曜22時放送。