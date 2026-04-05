2026年春ドラマ「期待する主演俳優」 第1位は熱血刑事演じるtimeleszメンバー
学園ドラマから刑事モノ、異色のSFラブコメディまで多彩なジャンルの作品が出そろった4月期春ドラマ。クランクイン！では「2026年4月期春ドラマで『期待する主演俳優』は？」と題したアンケートを実施。視聴者からの称賛が集まった主演俳優の上位TOP5を発表しよう。
【写真】2026年春ドラマ「期待の主演俳優」ランキングで選ばれた5人！
今回の結果は、クランクイン！が2026年3月26日〜3月30日の4日間で「2026年4月期冬ドラマ『期待する主演俳優』は？」と題したアンケートを実施して集計したもの。投票は1人につき最大2人まで。3148名から回答があった。
ランキング第1位に輝いたのは、8日スタートのドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（テレビ朝日系）で土屋太鳳と共にダブル主演を務める佐藤勝利（timelesz）。本作はトラックで爆走する捜査本部を題材にした新感覚の刑事ドラマ。警察庁が試験的に運用を決めた移動捜査課に所属する個性派刑事たちの活躍を描き出す。脚本を担当するのは劇場版最新作の公開も控えている『踊る大捜査線』シリーズや木村拓哉主演の『教場』シリーズを手がけた君塚良一。『相棒』や『特捜9』など、これまで数多くの人気刑事ドラマを生んだ水曜9時枠で主演を務める佐藤が演じるのは、移動捜査課に配属されるノンキャリアの新人刑事・黄沢蕾。明るくポジティブな熱血漢で、大型自動車免許を持っていたことから移動捜査課に拾われることになる。
昨年放送された高石あかり（「高」は「はしごだか」が正式表記）との共演作『アポロの歌』（MBS・TBS）に続く佐藤の主演ドラマに対して、アンケートでは「国宝級の輝きで王道刑事ドラマをやるのが楽しみ」「刑事役を見られるなんて！ しかもトラックを運転するなんて！」などのコメントや「トラック移動型刑事モノ！ 新しすぎてワクワク」「かつてない刑事ドラマになりそう」といった声が相次いでいる。
【写真】2026年春ドラマ「期待の主演俳優」ランキングで選ばれた5人！
今回の結果は、クランクイン！が2026年3月26日〜3月30日の4日間で「2026年4月期冬ドラマ『期待する主演俳優』は？」と題したアンケートを実施して集計したもの。投票は1人につき最大2人まで。3148名から回答があった。
昨年放送された高石あかり（「高」は「はしごだか」が正式表記）との共演作『アポロの歌』（MBS・TBS）に続く佐藤の主演ドラマに対して、アンケートでは「国宝級の輝きで王道刑事ドラマをやるのが楽しみ」「刑事役を見られるなんて！ しかもトラックを運転するなんて！」などのコメントや「トラック移動型刑事モノ！ 新しすぎてワクワク」「かつてない刑事ドラマになりそう」といった声が相次いでいる。