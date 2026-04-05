2026年春ドラマ「期待する主演女優」ランキング 第1位は波瑠
注目作が目白押しの2026年4月期ドラマ。今回クランクイン！では「2026年4月期ドラマで『演技が光っていた主演女優』は？」と題した読者アンケートを実施。第1位に輝いたのは、『月夜行路 ―答えは名作の中に―』（日本テレビ系／毎週水曜22時）で主演を務める波瑠だった。
【写真で見る】「演技が光っている主演女優」ランキングTOP5
今回の結果は、クランクイン！が2026年3月26日〜30日の5日間で「2026年4月期ドラマで『演技が光っていた主演女優』は？」と題したアンケートを実施して集計したもの。投票は1人につき最大2名の女優までで、316名からの投票が集まった。
秋吉理香子の同名小説を実写化する『月夜行路 ―答えは名作の中に―』は、異色な凸凹バディが人生を取り戻す旅に出て、教科書でおなじみの文学の知識で事件を解決する文学ロードミステリー。
主人公は2人。銀座のミックスバー「マーキームーン」のママであり、自身もトランスジェンダー女性である野宮ルナ（波留）。そして、浮気中の夫とわがままな長男長女に振り回される生活を送る、悩み多き専業主婦・沢辻涼子（麻生）。対照的な2人がひょんなことから出会い、なぜか大阪へ旅することに。さらに、そこで殺人事件に巻き込まれてしまう―。
波留演じる野宮ルナは、自称・小説家志望の文学オタクで、古今東西の名作文学にまつわる膨大な量の知識が頭に入っている。読書で磨いた分析力と推理力で、旅先で遭遇する事件に潜む違和感を拾いあげて登場人物たちの本心を暴き出し、まるで推理小説のあらすじを組み立てるように事件の真相を見つけ出す。
波瑠への投票者からは「すごく楽しみにしてます」「演技が自然でとても良いです」「ストーリーも文学がでてきたりととっても面白そう」「どんな役でも魅力的に演じられて、芯の強さがあり凛として素敵なので大好きです」などのコメントが集まっている。
【写真で見る】「演技が光っている主演女優」ランキングTOP5
今回の結果は、クランクイン！が2026年3月26日〜30日の5日間で「2026年4月期ドラマで『演技が光っていた主演女優』は？」と題したアンケートを実施して集計したもの。投票は1人につき最大2名の女優までで、316名からの投票が集まった。
主人公は2人。銀座のミックスバー「マーキームーン」のママであり、自身もトランスジェンダー女性である野宮ルナ（波留）。そして、浮気中の夫とわがままな長男長女に振り回される生活を送る、悩み多き専業主婦・沢辻涼子（麻生）。対照的な2人がひょんなことから出会い、なぜか大阪へ旅することに。さらに、そこで殺人事件に巻き込まれてしまう―。
波留演じる野宮ルナは、自称・小説家志望の文学オタクで、古今東西の名作文学にまつわる膨大な量の知識が頭に入っている。読書で磨いた分析力と推理力で、旅先で遭遇する事件に潜む違和感を拾いあげて登場人物たちの本心を暴き出し、まるで推理小説のあらすじを組み立てるように事件の真相を見つけ出す。
波瑠への投票者からは「すごく楽しみにしてます」「演技が自然でとても良いです」「ストーリーも文学がでてきたりととっても面白そう」「どんな役でも魅力的に演じられて、芯の強さがあり凛として素敵なので大好きです」などのコメントが集まっている。