ちゆう、過去ショット　※「ちゆう」X

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　クリエイターのちゆうが5日までにXを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。

【写真】フォロワー500万の165cm美女が「プロポーション抜群」　水着ショットも（18枚）

　“みんなのおねえさん”としてTikTokを中心にSNSで活動しているクリエイターちゆう。総フォロワーは500万人以上。圧倒的プロポーションが連日注目を集めている。

　そんな彼女が「街中で5度見くらいされる自慢のダイナマイトボディみてや」と投稿したのは、自身のソロショット。ファーコートにタイトなトップス、デニムパンツ姿で魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「ナイスすぎ」「すんばらしい」などのコメントが寄せられている。

引用：「ちゆう」Instagram（@_chiyuu_）、X（@OoChiyuUoO）、TikTok（@_chiyuu_）