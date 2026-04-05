サンジロワーズvsシントトロイデン スタメン発表
[4.4 ベルギー・リーグプレーオフ1第1節](Stade Joseph Mariën)
※27:45開始
<出場メンバー>
[ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ]
先発
GK 37 キエル・スヘルペン
DF 5 ケビン・マック・アリスター
DF 16 クリスチャン・バージェス
DF 26 ロス・サイケス
MF 8 アデム・ゾルガン
MF 10 アヌアル・エ・エル・ハジ
MF 11 ギリェルメ・スミス
MF 17 ロブ・スクーフス
MF 23 B. Zeneli
MF 25 アナン・カライリ
FW 9 M. Biondic
控え
GK 1 ビック・シャンバエレ
DF 27 ルイ・パトリス
DF 29 M. Sylla
DF 48 フェデ・レイセン
MF 14 イヴァン パヴリッチ
MF 22 ウセイヌ・ニアン
FW 7 モハメド・フセイニ
FW 13 ケビン・ロドリゲス
FW 30 ラウール・フロルツ
監督
ヒューベルトダヴィド
[シントトロイデン]
先発
GK 16 小久保玲央ブライアン
DF 3 畑大雅
DF 4 ロイク・ムベ・ソウ
DF 5 谷口彰悟
DF 60 ロベルトヤン・バンウェセマール
MF 6 山本理仁
MF 7 アルブノール・ムヤ
MF 8 アブドゥライェ・シッサコ
MF 10 イリアス・セバウィ
MF 13 伊藤涼太郎
FW 42 後藤啓介
控え
GK 21 マット・レンドファー
DF 22 ウォルク・ヤンセンス
DF 23 J. Pupe
DF 26 ビサル・ムスリウ
MF 11 イサイアス・デルプポ
MF 14 ライアン・マーレン
MF 33 アルイス・ディリケン
FW 38 松澤海斗
FW 77 O. Diouf
監督
ワウテル ヴランケン
※27:45開始
<出場メンバー>
[ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ]
先発
GK 37 キエル・スヘルペン
DF 5 ケビン・マック・アリスター
DF 16 クリスチャン・バージェス
DF 26 ロス・サイケス
MF 8 アデム・ゾルガン
MF 10 アヌアル・エ・エル・ハジ
MF 11 ギリェルメ・スミス
MF 17 ロブ・スクーフス
MF 25 アナン・カライリ
FW 9 M. Biondic
控え
GK 1 ビック・シャンバエレ
DF 27 ルイ・パトリス
DF 29 M. Sylla
DF 48 フェデ・レイセン
MF 14 イヴァン パヴリッチ
MF 22 ウセイヌ・ニアン
FW 7 モハメド・フセイニ
FW 13 ケビン・ロドリゲス
FW 30 ラウール・フロルツ
監督
ヒューベルトダヴィド
[シントトロイデン]
先発
GK 16 小久保玲央ブライアン
DF 3 畑大雅
DF 4 ロイク・ムベ・ソウ
DF 5 谷口彰悟
DF 60 ロベルトヤン・バンウェセマール
MF 6 山本理仁
MF 7 アルブノール・ムヤ
MF 8 アブドゥライェ・シッサコ
MF 10 イリアス・セバウィ
MF 13 伊藤涼太郎
FW 42 後藤啓介
控え
GK 21 マット・レンドファー
DF 22 ウォルク・ヤンセンス
DF 23 J. Pupe
DF 26 ビサル・ムスリウ
MF 11 イサイアス・デルプポ
MF 14 ライアン・マーレン
MF 33 アルイス・ディリケン
FW 38 松澤海斗
FW 77 O. Diouf
監督
ワウテル ヴランケン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります