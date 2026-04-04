4月11日（土）よる7時56分からの笑コラは大橋和也が北海道の道の駅へ！超仲良しコンビ！妻夫木聡&佐藤浩市が行く！ダーツの旅SP
■超仲良しコンビ！妻夫木聡&佐藤浩市が行く！ダーツの旅SP
妻夫木聡＆佐藤浩市が茨城県へ！
麻生の山車曳き祭りで使われる重さ4tの山車とご対面！
佐藤浩市の掛け声で妻夫木聡が山車を押す!?
イマドキの中学生と夢を語り合う！写真撮影の可愛いポーズに2人もタジタジ!?
■なにわ男子 大橋和也が「日本全国 道の駅伝！」
全国に1230※ある道の駅を巡り、売上No.1を当てる道の駅伝！
前回に引き続き、第8走者は、なにわ男子・大橋和也！
十勝地方の道の駅からスタートし、目指すは、流氷が見られるオホーツク海沿岸の道の駅！
しかし、北海道の絶品！爆うまグルメが大橋を惑わす！
国産キャビア！地元の乳牛で作った超濃厚ヨーグルト！
激うま！地鶏の入ったバターチキンカレー&白湯ラーメン！
地元民が愛して止まない山わさび！
ご当地ならではのB級グルメが続々登場！果たして、大橋は流氷を見られるのか？
(※)令和7年6月13日発表時点
【MC】所ジョージ・佐藤栞里
【スタジオゲスト】町田啓太、谷まりあ、陣内智則、橋本涼（B&ZAI）
【ロケゲスト】大橋和也（なにわ男子）、妻夫木聡、佐藤浩市
（※順不同）