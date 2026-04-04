■超仲良しコンビ！妻夫木聡&佐藤浩市が行く！ダーツの旅SP

妻夫木聡＆佐藤浩市が茨城県へ！

麻生の山車曳き祭りで使われる重さ4tの山車とご対面！

佐藤浩市の掛け声で妻夫木聡が山車を押す!?

イマドキの中学生と夢を語り合う！写真撮影の可愛いポーズに2人もタジタジ!?

■なにわ男子 大橋和也が「日本全国 道の駅伝！」

全国に1230※ある道の駅を巡り、売上No.1を当てる道の駅伝！

前回に引き続き、第8走者は、なにわ男子・大橋和也！

十勝地方の道の駅からスタートし、目指すは、流氷が見られるオホーツク海沿岸の道の駅！

しかし、北海道の絶品！爆うまグルメが大橋を惑わす！

国産キャビア！地元の乳牛で作った超濃厚ヨーグルト！

激うま！地鶏の入ったバターチキンカレー&白湯ラーメン！

地元民が愛して止まない山わさび！

ご当地ならではのB級グルメが続々登場！果たして、大橋は流氷を見られるのか？

(※)令和7年6月13日発表時点



【MC】所ジョージ・佐藤栞里

【スタジオゲスト】町田啓太、谷まりあ、陣内智則、橋本涼（B&ZAI）

【ロケゲスト】大橋和也（なにわ男子）、妻夫木聡、佐藤浩市

（※順不同）

