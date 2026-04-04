「ガチでムリ」異例解雇から4年のグラビア美女、全身黒コーデのワイルドな姿に反響
元アイドルでグラビアアイドル、タレントの椚（くぬぎ）マイカが2日、自身のInstagramを更新し、ワイルドな革ジャンにGパンというコーデを披露した。
【写真】こんなキワドイ衣装どこに売ってるの!? 椚マイカの殺傷力高め衣装 ほか過去のかわいいコーデも（21枚）
椚は1996年6月22日生まれ、東京都出身の29歳。ガールズロックグループのメンバーとして活動開始後、アイドルグループ「MELTЯAGE」に加入。ところが、2022年2月に「ライブの無断欠席」などを理由に運営側から解雇が言い渡され、その際の運営側が公表した「もうガチでムリ」という異例のコメントが一部界隈で話題に。その後はグラビアアイドルとして活動するほか、TikTokなどで自慢のバストを強調したブリッジを披露する「ブリッジ芸人」としても話題に。
そんな椚は4月最初となった今回の投稿で「4月 今月もみんなよろしくね」とつづり、革ジャンにデニムというカジュアルなスタイルを公開。アクセントでほほに星型のマークも入っている。
コメント欄には「服装めちゃくちゃイケてる。黒似合ってる」「マイカさんは写真により雰囲気が変わりグラビア的なのだとそのボリューム感が凄いんです」「かわかっこいい」といった声が寄せられている。
引用：「椚マイカ」Instagram（＠nemi__goro）
【写真】こんなキワドイ衣装どこに売ってるの!? 椚マイカの殺傷力高め衣装 ほか過去のかわいいコーデも（21枚）
椚は1996年6月22日生まれ、東京都出身の29歳。ガールズロックグループのメンバーとして活動開始後、アイドルグループ「MELTЯAGE」に加入。ところが、2022年2月に「ライブの無断欠席」などを理由に運営側から解雇が言い渡され、その際の運営側が公表した「もうガチでムリ」という異例のコメントが一部界隈で話題に。その後はグラビアアイドルとして活動するほか、TikTokなどで自慢のバストを強調したブリッジを披露する「ブリッジ芸人」としても話題に。
コメント欄には「服装めちゃくちゃイケてる。黒似合ってる」「マイカさんは写真により雰囲気が変わりグラビア的なのだとそのボリューム感が凄いんです」「かわかっこいい」といった声が寄せられている。
引用：「椚マイカ」Instagram（＠nemi__goro）