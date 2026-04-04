167cm現役の看護師グラドル31歳、超ミニスカ姿に絶賛の嵐「凄い！魅力的！」
現役の看護師でもあるグラドル・真田まことが3月28日、自身のInstagramを更新し、最新DVDの撮影オフショットを公開した。
【写真】現役看護師グラドル・真田まこと、超ミニのテニスウエア姿がかわいい！ グラマラスな水着姿も（全10枚）
現役の看護師兼グラビアアイドルという二足のわらじを履いている真田まこと。デビューのきっかけは2019年、ドキュメントバラエティ番組『家、ついて行ってイイですか?』（テレビ東京）の取材を受けたことをきっかけに、その後スカウトされ、グラビアアイドルの道に進む。これまでに14枚のDVDをリリースし、昨年11月には1st写真集『スペルバウンド』を上梓した。
そんな真田はこの日、「新作DVD、GETしてくれたかな？？」「この衣装は過去一、おふざけ？に走ったチャプターかも」「ぜひ見てみてね！」とアピールしながら、先月末にリリースされたばかりの最新DVD『甘えたいカラダ』のオフショットを公開。かわいらしいながら、少し短すぎるようなミニスカのテニスウェアのほか、豊満なバストを惜しげなく見せつけるビキニ姿も披露した。
コメント欄には「可愛い過ぎるよぉ〜」「凄い！魅力的！最高！」「かなり鍛えておられますね。やりすぎ？？」「素晴らし」「白い壁に白いウェア、清潔感あって良いですね！」といった絶賛が相次いで書き込まれている。
引用：「真田まこと」Instagram（＠sanada_mkt）
【写真】現役看護師グラドル・真田まこと、超ミニのテニスウエア姿がかわいい！ グラマラスな水着姿も（全10枚）
現役の看護師兼グラビアアイドルという二足のわらじを履いている真田まこと。デビューのきっかけは2019年、ドキュメントバラエティ番組『家、ついて行ってイイですか?』（テレビ東京）の取材を受けたことをきっかけに、その後スカウトされ、グラビアアイドルの道に進む。これまでに14枚のDVDをリリースし、昨年11月には1st写真集『スペルバウンド』を上梓した。
コメント欄には「可愛い過ぎるよぉ〜」「凄い！魅力的！最高！」「かなり鍛えておられますね。やりすぎ？？」「素晴らし」「白い壁に白いウェア、清潔感あって良いですね！」といった絶賛が相次いで書き込まれている。
引用：「真田まこと」Instagram（＠sanada_mkt）