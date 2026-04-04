元フジアナ・渡邊渚、ノースリーブから透明感のある素肌 今年度も「書き物の仕事を頑張っていきます！」
元フジテレビアナウンサーでタレント・渡邊渚が3日、自身のInstagramを更新し、デニム地のボトムスにノースリーブ姿のかわいらしい姿で笑顔を浮かべるショットを公開している。
【写真】元フジアナ・渡邊渚が「スタイル抜群」、圧倒的に美しい“水着姿”も（14枚）
新年度を迎えたこの日、渡邊は「気づいたら4月に 今年度も、書き物の仕事を頑張っていきます！」と元気につづり、連載エッセイの最新回更新を告知している。
2023年7月に体調不良で入院し、2024年8月にフジテレビを退社した渡邊。同年10月からタレントとしての活動を再開し、PTSD（心的外傷後ストレス障害）を公表した。
昨年1月29日にはフォトエッセイ『透明を満たす』（講談社）を発売。6月25日には自身初の写真集『水平線』（集英社）を、9月1日にはその完全未公開カットで制作したデジタル写真集『Re：水平線』（集英社）を発売しており、抜群のスタイルにも注目が集まっている。
引用：「渡邊渚」Instagram（@watanabenagisa_）
【写真】元フジアナ・渡邊渚が「スタイル抜群」、圧倒的に美しい“水着姿”も（14枚）
新年度を迎えたこの日、渡邊は「気づいたら4月に 今年度も、書き物の仕事を頑張っていきます！」と元気につづり、連載エッセイの最新回更新を告知している。
2023年7月に体調不良で入院し、2024年8月にフジテレビを退社した渡邊。同年10月からタレントとしての活動を再開し、PTSD（心的外傷後ストレス障害）を公表した。
昨年1月29日にはフォトエッセイ『透明を満たす』（講談社）を発売。6月25日には自身初の写真集『水平線』（集英社）を、9月1日にはその完全未公開カットで制作したデジタル写真集『Re：水平線』（集英社）を発売しており、抜群のスタイルにも注目が集まっている。
引用：「渡邊渚」Instagram（@watanabenagisa_）