日本一トレーナーが北浦和に開業！ ボディコンテスト日本一実績のトレーナー「本質的な身体づくり」

記事ポイント ボディコンテスト日本一のトレーナー・西本耕亮氏が2026年4月16日に埼玉・北浦和へ完全個室ジム「EIDOS」を開業競技歴7年・指導歴10年・累計500名超の実績に基づく、40代男性ビジネスパーソン専門の高品質指導見た目だけでなく姿勢・可動性・身体機能まで改善する「一生使える動ける身体」づくりが特徴 ボディコンテスト日本一のトレーナー・西本耕亮氏が2026年4月16日に埼玉・北浦和へ完全個室ジム「EIDOS」を開業競技歴7年・指導歴10年・累計500名超の実績に基づく、40代男性ビジネスパーソン専門の高品質指導見た目だけでなく姿勢・可動性・身体機能まで改善する「一生使える動ける身体」づくりが特徴

ボディコンテスト日本一の実績を持つ現役トレーナーが、40代男性ビジネスパーソンに特化した完全個室パーソナルジムを埼玉・北浦和に開業します。

単なる減量・筋肥大ではなく、神経制御・姿勢改善・関節可動まで含めた本質的な身体機能向上を提供する専門拠点です。

ボディコンテスト日本一実績のトレーナー「本質的な身体づくり」

開業日：2026年4月16日（木）店舗名：EIDOS（エイドス）アクセス：JR京浜東北線「北浦和駅」西口より徒歩1分営業時間：10:00〜22:00形態：完全個室・予約制・高価格帯パーソナルジム

EIDOSを運営する西本耕亮氏は、競技歴7年・指導歴10年・累計500名以上の指導実績を持つ現役競技者です。

Summer Style Award Japan Pro Grand Prixのショートクラスで日本一を獲得し、複数大会での優勝経験を持つトップトレーナーが、その知見を余すことなく現場指導に反映しています。

40代男性ビジネスパーソンに特化した理由

近年、低価格帯パーソナルジムが増加する一方、40代男性に特化して身体機能改善まで踏み込んだ高品質指導を提供する施設は埼玉エリアでは限られています。

40代は仕事の責任が増す一方、疲労蓄積・筋力低下・姿勢変化・腹部肥満・肩腰の不調が表れやすい年代です。

集中力・持久力・疲れにくさ・印象管理といった身体全体のコンディションが、仕事や日常生活の質に直結するこの世代こそ、専門的なアプローチが必要だと西本氏は考えています。

EIDOSの指導哲学「一生使える動ける身体」

EIDOSが掲げるのは、短期間の体重減少や一時的な筋肥大ではなく、神経制御・姿勢改善・関節可動・筋連動・動作精度まで含めた「一生使える動ける身体」の育成です。

「なぜその部位に負担が集中するのか」「なぜ疲労が抜けにくいのか」「なぜ姿勢が崩れるのか」--身体全体の構造に着目し、負荷設計を組み立てる点が従来の短期減量型ジムとの大きな違いです。

ブランド名「EIDOS」には”本質を磨き、強さを育む”という思想が込められており、近道を求めず自分自身と誠実に向き合う姿勢・日常を変える規律・自然な身体の動きへの回帰・揺るがない自信の育成という哲学が根底にあります。

主な対象は40代〜50代の経営者・管理職・医師・士業など、高い責任を担いながら身体の衰えを自覚し始めた層です。

北浦和エリアでは高価格帯かつ身体機能改善まで踏み込んだ完全個室型ジムはまだ少なく、EIDOSは地域に根ざした専門拠点として、一般層向け指導に加え競技者向けサポートや身体づくりに関する発信も展開していく方針です。

2026年4月16日（木）より、先行案内および初回体験予約の受付が開始されます。

EIDOSでは、疲れにくさ・可動性・立ち姿・日常動作の質を同時に改善するプログラムが受けられます。

競技日本一トレーナーが積み上げた500名超の指導実績と競技知見が、40代のビジネスパーソンが抱える身体課題に本質から応えます。

見た目だけでなく、仕事や日常を支える身体機能そのものを底上げできる高品質な個室環境が北浦和に誕生します。

EIDOS（エイドス）の紹介でした。

よくある質問

Q. EIDOSはどのような人を対象としていますか？

A. 主に40代〜50代の経営者・管理職・医師・士業など、高い責任を担いながら身体の衰えを自覚し始めたビジネスパーソンを対象としています。見た目の改善だけでなく、疲れにくさや姿勢・身体機能の向上を求める方に向けた完全個室・予約制の高価格帯パーソナルジムです。

Q. 一般的なパーソナルジムとの違いは何ですか？

A. 短期間の減量や筋肥大を目的とした指導ではなく、神経制御・姿勢改善・関節可動・動作精度まで含めた「一生使える動ける身体」の育成を目指す点が大きな特徴です。「なぜ疲労が抜けにくいのか」「なぜ姿勢が崩れるのか」といった身体構造の根本に着目してプログラムを組み立てます。

Q. 予約や体験はいつから受け付けていますか？

A. 2026年4月16日（木）より、先行案内および初回体験予約の受付が開始されます。店舗はJR京浜東北線「北浦和駅」西口より徒歩1分の場所にあり、営業時間は10:00〜22:00です。

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