千葉vs東京V 試合記録
【J1百年構想リーグ EAST第9節】(フクアリ)
千葉 3-2(前半2-0)東京V
<得点者>
[千]呉屋大翔2(19分、40分)、日高大(85分)
[東]福田湧矢(46分)、吉田泰授(62分)
<警告>
[千]津久井匠海(44分)、前貴之(89分)、河野貴志(90分+6)
[東]松田陸(75分)
観衆:13,024人
主審:谷本涼
├千葉が待望の今季2勝目! 前半の呉屋2発から東京Vに一時追いつかれるも…交代出場の日高が勝ち越し弾
├悔し涙を流した“あの日”から860日…千葉DF日高大が「絶対に勝たなければいけない相手」から決勝ゴール
└千葉の高校3年生MF姫野誠は前半戦全試合出場でシーズン折り返し、U-19日本代表では2戦先発も「もっと高めていきたい」
千葉 3-2(前半2-0)東京V
<得点者>
[千]呉屋大翔2(19分、40分)、日高大(85分)
[東]福田湧矢(46分)、吉田泰授(62分)
<警告>
[千]津久井匠海(44分)、前貴之(89分)、河野貴志(90分+6)
[東]松田陸(75分)
観衆:13,024人
主審:谷本涼
├千葉が待望の今季2勝目! 前半の呉屋2発から東京Vに一時追いつかれるも…交代出場の日高が勝ち越し弾
├悔し涙を流した“あの日”から860日…千葉DF日高大が「絶対に勝たなければいけない相手」から決勝ゴール
└千葉の高校3年生MF姫野誠は前半戦全試合出場でシーズン折り返し、U-19日本代表では2戦先発も「もっと高めていきたい」