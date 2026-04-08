├千葉が待望の今季2勝目! 前半の呉屋2発から東京Vに一時追いつかれるも…交代出場の日高が勝ち越し弾

├悔し涙を流した“あの日”から860日…千葉DF日高大が「絶対に勝たなければいけない相手」から決勝ゴール

└千葉の高校3年生MF姫野誠は前半戦全試合出場でシーズン折り返し、U-19日本代表では2戦先発も「もっと高めていきたい」