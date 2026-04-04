森崎ウィン、パイロットに憧れ「小型飛行機の免許を取りたい」 熱弁止まらず共演者も驚き
俳優の森崎ウィンが4日、都内で行われた映画『黄金泥棒（おうごんどろぼう）』公開記念舞台あいさつに登壇。熱弁が止まらない事態となった。
【集合カット】森崎ウィン、田中麗奈、宮崎美子ら…複雑な人間関係のキャスト陣
俳優以外の夢を問われた森崎は「小さいときに夢がもう1個ありまして、パイロットに憧れていました」と告白。宮崎美子が、船乗りに憧れて免許を取ったことを受けて、「僕もいつか、セスナとかの小型飛行機の免許を取りたいな」と想像を膨らませた。
そして、「俳優をやっていなかったらパイロットの道に…」と言いかけた森崎だが、「そんな簡単に行けないもんな」とポツリ。そこから、シミュレーターの話、お気に入りの機体であるエアバス380の話が止まらなくなり、田中麗奈に「長くなりそう…」と驚かれていた。
『夜を越える旅』『断捨離パラダイス』などの萱野孝幸氏が監督を務める本作は、平凡で味気ない日常に行き詰まりを感じていた専業主婦・藤根美香子が、立ち寄った百貨店で“金のおりん”を衝動的に盗んでしまったことから始まる物語。
世間を騒がせた実際の事件にインスピレーションを受け、“金”に魅了された主婦が犯罪に手を染めていく様子を、ユーモラスかつ等身大に描く。滑稽でありながら愛らしい主人公の姿が、クスッと笑えて胸を打つ、新感覚の痛快クライム・コメディとなっている。
イベントには、田中、森崎、阿諏訪泰義、石川恋、中村祐美子、宮崎美子、萱野孝幸監督も登壇した。
【集合カット】森崎ウィン、田中麗奈、宮崎美子ら…複雑な人間関係のキャスト陣
俳優以外の夢を問われた森崎は「小さいときに夢がもう1個ありまして、パイロットに憧れていました」と告白。宮崎美子が、船乗りに憧れて免許を取ったことを受けて、「僕もいつか、セスナとかの小型飛行機の免許を取りたいな」と想像を膨らませた。
『夜を越える旅』『断捨離パラダイス』などの萱野孝幸氏が監督を務める本作は、平凡で味気ない日常に行き詰まりを感じていた専業主婦・藤根美香子が、立ち寄った百貨店で“金のおりん”を衝動的に盗んでしまったことから始まる物語。
世間を騒がせた実際の事件にインスピレーションを受け、“金”に魅了された主婦が犯罪に手を染めていく様子を、ユーモラスかつ等身大に描く。滑稽でありながら愛らしい主人公の姿が、クスッと笑えて胸を打つ、新感覚の痛快クライム・コメディとなっている。
イベントには、田中、森崎、阿諏訪泰義、石川恋、中村祐美子、宮崎美子、萱野孝幸監督も登壇した。