フジテレビ“元人気女子アナ”、娘とお花見 美ぼうに反響「素敵です」「綺麗な人」
フジテレビの元アナウンサーで現社員の秋元優里が1日、自身のInstagramを更新し、愛娘とお花見をしたことを報告。仲睦まじい2ショットでファンを和ませている。
【写真】元人気アナ・秋元優里、13歳になった愛娘とお花見！（全5枚）
秋元は「週末、娘とお花見に行ってきました」と報告し、満開の桜の下で笑顔を見せるショットや、娘との2ショットを披露している。「桜だぁと思って近づいて よく見たら花の間からご飯中のミツバチがあちこちに」「虫はすべからく苦手だけど（原文ママ）、 綺麗な花が咲くのは彼らのおかげですもんね〜」と、桜の受粉の手助けをするミツバチへの感謝（？）もつづっている。
笑顔を浮かべる秋元と桜の競演に、コメント欄には「とっても素敵な笑顔がいっぱいのPhoto」「嬉しい笑顔満開やゎ」「素敵です」「綺麗な人」といった反響が寄せられている。
■秋元優里（あきもとゆり）
1983年10月25日生まれの42歳。2006年4月、フジテレビにアナウンサーとして入社して以来、『報道2001』、『ニュースJAPAN』など硬派な報道番組を歴任。2012年12月に同じフジのアナウンサーである生田竜聖と結婚し、翌年7月、第1子（長女）を出産した。2018年4月に離婚。2019年7月1日付でアナウンス室から異動し、アナウンス業務からは離れている。
引用：「秋元優里」Instagram（＠yuri_akimoto_1983）
【写真】元人気アナ・秋元優里、13歳になった愛娘とお花見！（全5枚）
秋元は「週末、娘とお花見に行ってきました」と報告し、満開の桜の下で笑顔を見せるショットや、娘との2ショットを披露している。「桜だぁと思って近づいて よく見たら花の間からご飯中のミツバチがあちこちに」「虫はすべからく苦手だけど（原文ママ）、 綺麗な花が咲くのは彼らのおかげですもんね〜」と、桜の受粉の手助けをするミツバチへの感謝（？）もつづっている。
■秋元優里（あきもとゆり）
1983年10月25日生まれの42歳。2006年4月、フジテレビにアナウンサーとして入社して以来、『報道2001』、『ニュースJAPAN』など硬派な報道番組を歴任。2012年12月に同じフジのアナウンサーである生田竜聖と結婚し、翌年7月、第1子（長女）を出産した。2018年4月に離婚。2019年7月1日付でアナウンス室から異動し、アナウンス業務からは離れている。
引用：「秋元優里」Instagram（＠yuri_akimoto_1983）