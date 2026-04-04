二宮和也、WBCに挑んだ侍ジャパンのNetflixドキュメンタリー映画ナレーションに決定！
二宮和也が、Netflixドキュメンタリー映画『戦いの向こう 侍たちの記録 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC』でナレーションを担当することが決定した。4月20日よりNetflixにて独占配信される。
【写真】Netflix『2026 ワールドベースボールクラシック』キービジュアル
本作は、2026 ワールド・ベースボール・クラシックに挑み、ベスト8で大会を終えた野球日本代表・侍ジャパンの戦いの裏側を追ったドキュメンタリー映画。前回大会で世界一に輝いた彼らが、“連覇”という大きな期待を背負って臨んだ今大会に密着する。勝ち続けなければならない王者としての重圧のなか、選手たちが何を感じ、どう戦ったのか――その舞台裏に迫る。
このたび、本作のナレーションを二宮和也が務めることが決定した。二宮は大会応援団のひとりとして、大会前から期間中にかけて宮崎春季キャンプを訪問。野球ファンの視点と熱量を携え、選手・スタッフへのインタビューや東京ドーム、さらにはマイアミでの現地取材、試合前後の配信中継へのゲスト出演などを通じて、大会の熱狂と一瞬ごとに高まる緊張感、そして感動を日本中へ伝えてきた。
本作では、侍ジャパンが“連覇”という大きな期待を背負って挑んだ今大会の知られざる舞台裏を、最前線で見届けてきたひとり、二宮和也のナレーションとともに届ける。
映画『戦いの向こう 侍たちの記録 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC』は、4月20日よりNetflixにて独占配信。
【写真】Netflix『2026 ワールドベースボールクラシック』キービジュアル
本作は、2026 ワールド・ベースボール・クラシックに挑み、ベスト8で大会を終えた野球日本代表・侍ジャパンの戦いの裏側を追ったドキュメンタリー映画。前回大会で世界一に輝いた彼らが、“連覇”という大きな期待を背負って臨んだ今大会に密着する。勝ち続けなければならない王者としての重圧のなか、選手たちが何を感じ、どう戦ったのか――その舞台裏に迫る。
本作では、侍ジャパンが“連覇”という大きな期待を背負って挑んだ今大会の知られざる舞台裏を、最前線で見届けてきたひとり、二宮和也のナレーションとともに届ける。
映画『戦いの向こう 侍たちの記録 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC』は、4月20日よりNetflixにて独占配信。