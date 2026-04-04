『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』第8話「魔弾の射手」、刹那を追う謎の敵が現る
長田光平が主演を務める、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時30分）の第8話「魔弾の射手」が、あす4月5日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】Λ8018で連続暴走事故が発生！ 第8話予告映像
宇宙は1つではない。いくつも重なる多元宇宙には、地球とそっくりな別の地球がある――。宇宙共生時代をむかえた《多元地球A0073》では、エネルギー生命体《エモルギー》を悪用した犯罪が次から次へと起きている。
銀河連邦警察捜査官の弩城怜慈は、宇宙で1人だけ《宇宙刑事ギャバン》を名乗ることができるギャバン・インフィニティだが、窓際部署である資料課にいる。その真の目的は次元を超えてエモルギー犯罪を捜査すること。
怜慈はエモルギー犯罪を追ってさまざまな次元に駆け付け、それぞれの次元のギャバンと出会い、協力して捜査に当たる。蒸着！ 宇宙刑事ギャバンたちが宇宙を超えて悪と戦う！
ギャバン・インフィニティ／弩城怜慈を長田光平、ギャバン・ブシドー／哀哭院刹那を赤羽流河、ギャバン・ルミナス／祝喜輝を角心菜が演じる。
■第8話「魔弾の射手」あらすじ
多元地球Λ8018で起きた謎の連続暴走事故。暴走はネガエモルギーの遠距離狙撃が原因らしい。遥か昔の星間戦争でかつて狙撃手をしていた男を思い出す刹那（赤羽）は、次元を超えて急行した怜慈（長田）、アギ（有坂心花）と共に捜査を開始。
捜査を進めるなかエモンズが襲い掛かってきて蒸着する刹那だったが、狙撃犯の弾丸がギャバン・ブシドーを狙う…!!
『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。
【動画】Λ8018で連続暴走事故が発生！ 第8話予告映像
宇宙は1つではない。いくつも重なる多元宇宙には、地球とそっくりな別の地球がある――。宇宙共生時代をむかえた《多元地球A0073》では、エネルギー生命体《エモルギー》を悪用した犯罪が次から次へと起きている。
怜慈はエモルギー犯罪を追ってさまざまな次元に駆け付け、それぞれの次元のギャバンと出会い、協力して捜査に当たる。蒸着！ 宇宙刑事ギャバンたちが宇宙を超えて悪と戦う！
ギャバン・インフィニティ／弩城怜慈を長田光平、ギャバン・ブシドー／哀哭院刹那を赤羽流河、ギャバン・ルミナス／祝喜輝を角心菜が演じる。
■第8話「魔弾の射手」あらすじ
多元地球Λ8018で起きた謎の連続暴走事故。暴走はネガエモルギーの遠距離狙撃が原因らしい。遥か昔の星間戦争でかつて狙撃手をしていた男を思い出す刹那（赤羽）は、次元を超えて急行した怜慈（長田）、アギ（有坂心花）と共に捜査を開始。
捜査を進めるなかエモンズが襲い掛かってきて蒸着する刹那だったが、狙撃犯の弾丸がギャバン・ブシドーを狙う…!!
『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。