『仮面ライダーゼッツ』第29話「欺く」、ナイトメアの脅威から美浪を救え
今井竜太郎が主演を務める、『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）の第29話「欺く」が、あす4月5日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】美浪がエージェントになった!? 第29話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
■第29話「欺く」あらすじ
莫（今井）は夢の中でエージェントとなった美浪（八木美樹）と出会う。迷い猫を探す美浪のミッションを手伝う莫だったが、ナイトメアに襲われ目覚めてしまう。
美浪に猫の尻尾が生えるブラックケースが発生した。莫は再び眠りに落ちると、美浪を救うべくナイトメアに戦いを挑むが…！
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。
【動画】美浪がエージェントになった!? 第29話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
■第29話「欺く」あらすじ
莫（今井）は夢の中でエージェントとなった美浪（八木美樹）と出会う。迷い猫を探す美浪のミッションを手伝う莫だったが、ナイトメアに襲われ目覚めてしまう。
美浪に猫の尻尾が生えるブラックケースが発生した。莫は再び眠りに落ちると、美浪を救うべくナイトメアに戦いを挑むが…！
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。