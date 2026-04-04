見上愛と『風、薫る』W主演を務める上坂樹里とは？ 「凛とした横顔」「瑞々しさと力強さが同居」と反響
第1週目から主人公の父親が亡くなるなど、波乱の展開で幕を開けた連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合）。映画『国宝』での芸妓役も記憶に新しい見上愛とともに、本作でダブル主演を務めるのが、現在20歳の上坂樹里だ。2410名が参加したオーディションを勝ち抜き、主演の座を射止めた彼女のキャリアを振り返りつつ、上坂演じる直美についてもチェックしていこう。
【写真】凛とした美しさ「上坂樹里」フォトギャラリー
上坂は2005年生まれ、神奈川県出身。2017年に開催されたコンテスト「キラチャレ2017」にエントリーし、モデル部門で審査員特別賞を受賞。さらに2021年には、北川景子や広瀬すず、清原果耶らが専属モデルを務めた「Seventeen」（集英社）のオーディションにチャレンジし、3000人を超える応募者の中からグランプリ受賞者の1人に選ばれた。
高校1年生で「Seventeen」専属モデルとなった上坂は、LINE NEWS「VISION」で配信されたショートドラマ『そらぞら』（2021）で俳優デビュー。翌年放送の『ヒロイン誕生！ドラマチックなオンナたち』（NHK総合）で地上波テレビドラマ初出演にして初主演を務めた。歴史の中で新たな世界を切り開いたヒロインを新進女優が演じるというコンセプトのもと、上坂は“日本一のおばあちゃん女優”として知られる北林谷栄を演じ、注目を集めた。
そして2023年には吉田恵里香脚本の特集ドラマ『生理のおじさんとその娘』（NHK総合）にヒロイン役で出演。その後『いちばんすきな花』（フジテレビ系）で民放ドラマに初出演すると、2024年には『ビリオン×スクール』（フジテレビ系）で連続ドラマ初レギュラー。翌年には日曜劇場『御上先生』（TBS系）に生徒役で出演していた。
俳優として頭角を現していた上坂は、20歳の誕生日直前の2025年6月に連続テレビ小説『風、薫る』の主人公に決定した。クランクイン！が行った1st写真集『日日是好日』（幻冬舎）発売前のインタビューでは、主演が決まった直後の心境について「うれしさを通り越して困惑するような気持ち」と打ち明けつつ「すごく泣きました」と告白している。
また主演決定の知らせは、マネージャーと同じ事務所の先輩で連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合）の主演を務めた高石あかりからサプライズで伝えられたことも明らかに。上坂は先輩・高石について「サプライズで合格を伝えていただいた時にも一緒に泣いてくださったんですが、そういう先輩が身近にいるのはすごく幸せなことだなと思いました」と語っている。
■「凛とした横顔」「瑞々しさと力強さが同居」
ついにスタートした『風、薫る』。本作で上坂が演じるのは、生後まもなく親に捨てられ、牧師に育てられた大家直美。上坂は直美について「人間味にあふれていて、生きることに貪欲。プライドを捨ててでも何でもやってやるという強さを持ったかっこいい女性」と分析している。
第1週は栃木で暮らすりんを中心に描かれてきたが、3日に放送された第1週目ラストの第5話では、冒頭シーンに直美が登場。彼女が英字新聞を読み内容を日本語へ翻訳する姿が描かれた。さらに、その記事をきっかけにアメリカへの興味を強め、外国人宣教師のメアリー（アニャ・フロリス）に目を輝かせながら「私にもっと英語教えて！」と訴える様子も印象的だった。
直美役の上坂には、SNS上で「凛とした横顔好き」「やたら発音いい」「瑞々しさと力強さが同居する独特の存在感」といった声が寄せられている。
6日からスタートする第2週「灯（ともしび）の道」では、直美が盗難事件に巻き込まれてしまったり、日本を離れることになったメアリーに“一緒に連れて行って”と訴えるなど波乱の展開になりそう。今後の直美の活躍を上坂がどんな演技で表現してくれるのか？『風、薫る』を見逃せない日々が続きそうだ。（文＝すずきひろし）
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】凛とした美しさ「上坂樹里」フォトギャラリー
上坂は2005年生まれ、神奈川県出身。2017年に開催されたコンテスト「キラチャレ2017」にエントリーし、モデル部門で審査員特別賞を受賞。さらに2021年には、北川景子や広瀬すず、清原果耶らが専属モデルを務めた「Seventeen」（集英社）のオーディションにチャレンジし、3000人を超える応募者の中からグランプリ受賞者の1人に選ばれた。
そして2023年には吉田恵里香脚本の特集ドラマ『生理のおじさんとその娘』（NHK総合）にヒロイン役で出演。その後『いちばんすきな花』（フジテレビ系）で民放ドラマに初出演すると、2024年には『ビリオン×スクール』（フジテレビ系）で連続ドラマ初レギュラー。翌年には日曜劇場『御上先生』（TBS系）に生徒役で出演していた。
俳優として頭角を現していた上坂は、20歳の誕生日直前の2025年6月に連続テレビ小説『風、薫る』の主人公に決定した。クランクイン！が行った1st写真集『日日是好日』（幻冬舎）発売前のインタビューでは、主演が決まった直後の心境について「うれしさを通り越して困惑するような気持ち」と打ち明けつつ「すごく泣きました」と告白している。
また主演決定の知らせは、マネージャーと同じ事務所の先輩で連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合）の主演を務めた高石あかりからサプライズで伝えられたことも明らかに。上坂は先輩・高石について「サプライズで合格を伝えていただいた時にも一緒に泣いてくださったんですが、そういう先輩が身近にいるのはすごく幸せなことだなと思いました」と語っている。
■「凛とした横顔」「瑞々しさと力強さが同居」
ついにスタートした『風、薫る』。本作で上坂が演じるのは、生後まもなく親に捨てられ、牧師に育てられた大家直美。上坂は直美について「人間味にあふれていて、生きることに貪欲。プライドを捨ててでも何でもやってやるという強さを持ったかっこいい女性」と分析している。
第1週は栃木で暮らすりんを中心に描かれてきたが、3日に放送された第1週目ラストの第5話では、冒頭シーンに直美が登場。彼女が英字新聞を読み内容を日本語へ翻訳する姿が描かれた。さらに、その記事をきっかけにアメリカへの興味を強め、外国人宣教師のメアリー（アニャ・フロリス）に目を輝かせながら「私にもっと英語教えて！」と訴える様子も印象的だった。
直美役の上坂には、SNS上で「凛とした横顔好き」「やたら発音いい」「瑞々しさと力強さが同居する独特の存在感」といった声が寄せられている。
6日からスタートする第2週「灯（ともしび）の道」では、直美が盗難事件に巻き込まれてしまったり、日本を離れることになったメアリーに“一緒に連れて行って”と訴えるなど波乱の展開になりそう。今後の直美の活躍を上坂がどんな演技で表現してくれるのか？『風、薫る』を見逃せない日々が続きそうだ。（文＝すずきひろし）
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。