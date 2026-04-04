結婚報道のゼンデイヤ、鮮やかなブルードレスで登場 花嫁のジンクス「サムシング・フォー」をコンプリート
トム・ホランドとの極秘挙式が報じられているゼンデイヤ。結婚前のカップルの危機を描いた新作映画『The Drama（原題）』のプロモーション中、ウェディングドレスを思わせるメソッドドレッシングを各地で披露し注目を集めてきたが、今度は色鮮やかなブルーのドレスで、幸せな結婚のジンクス「サムシング・フォー」のひとつ、「サムシング・ブルー」を表現した。
【写真】アクセサリーもブルー “青”を身に着けて登場したゼンデイヤ
PEOPLEによると、現地時間4月2日、『The Drama』のニューヨークプレミアが開催され、羽飾りをあしらったスキャパレリによる鮮やかなブルーのオートクチュールドレスに身を包んだゼンデイヤが来場。
鮮やかなボディスと、ドロップウエストのボリュームスカートが目を引くドレスに、鳥をモチーフにしたパンプスと、ティファニーによるブルーのドロップイヤリングと大振りリングをプラス。メイクにもブルーを取り入れるなど、青を基調としたルックを披露した。
『スパイダーマン』シリーズで共演したトムと交際し、昨年、ゴールデン・グローブ賞で婚約指輪を披露したゼンデイヤ。先月初めに開催されたアクター賞（旧SAGアワード）の授賞式では、彼女のスタイリングを長く担当しているロー・ローチが「結婚式は済んだ」と語ったことから、極秘挙式をしたのでは？ と伝えられている。
ちょうど同じタイミングで行われたプロモーション中、お得意のメソッドドレッシングで、ウェディングドレスを思わせる装いを披露しているゼンデイヤは、3月17日に行われた『The Drama』のロサンゼルスプレミアでは、ヴィヴィアン・ウェストウッドの白いシルクドレスをまとい、トムから贈られたとされるジェシカ・マコーマックの婚約指輪と、結婚指輪とみられる金のシンプルなリングをコーディネート。このドレスは2015年のアカデミー賞授賞式でも着用したもので、花嫁が結婚式当日に古いもの・新しいもの・借りたもの・青いものを身に着けると幸せになれるという言い伝え「サムシング・フォー」のうち、「古いもの」を表現したと語っていた。
彼女はこのほか、3月24日のパリプレミアで、ルイ・ヴィトンによるブライダルホワイトのガウンをまとい「新しいもの」、3月26日のローマプレミアでは、ケイト・ブランシェットから借り受けたジョルジオ・アルマーニ・プリヴェの黒いドレスをまとい、「借りたもの」を表現。今回のニューヨークプレミアで、サムシング・フォーをコンプリートしたことになる。
【写真】アクセサリーもブルー “青”を身に着けて登場したゼンデイヤ
PEOPLEによると、現地時間4月2日、『The Drama』のニューヨークプレミアが開催され、羽飾りをあしらったスキャパレリによる鮮やかなブルーのオートクチュールドレスに身を包んだゼンデイヤが来場。
『スパイダーマン』シリーズで共演したトムと交際し、昨年、ゴールデン・グローブ賞で婚約指輪を披露したゼンデイヤ。先月初めに開催されたアクター賞（旧SAGアワード）の授賞式では、彼女のスタイリングを長く担当しているロー・ローチが「結婚式は済んだ」と語ったことから、極秘挙式をしたのでは？ と伝えられている。
ちょうど同じタイミングで行われたプロモーション中、お得意のメソッドドレッシングで、ウェディングドレスを思わせる装いを披露しているゼンデイヤは、3月17日に行われた『The Drama』のロサンゼルスプレミアでは、ヴィヴィアン・ウェストウッドの白いシルクドレスをまとい、トムから贈られたとされるジェシカ・マコーマックの婚約指輪と、結婚指輪とみられる金のシンプルなリングをコーディネート。このドレスは2015年のアカデミー賞授賞式でも着用したもので、花嫁が結婚式当日に古いもの・新しいもの・借りたもの・青いものを身に着けると幸せになれるという言い伝え「サムシング・フォー」のうち、「古いもの」を表現したと語っていた。
彼女はこのほか、3月24日のパリプレミアで、ルイ・ヴィトンによるブライダルホワイトのガウンをまとい「新しいもの」、3月26日のローマプレミアでは、ケイト・ブランシェットから借り受けたジョルジオ・アルマーニ・プリヴェの黒いドレスをまとい、「借りたもの」を表現。今回のニューヨークプレミアで、サムシング・フォーをコンプリートしたことになる。