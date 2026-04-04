2026年「楽しみな春ドラマ」ランキング 第1位はSnow Man宮舘初主演作！
朗らかな春の陽気とともに続々とスタートを切っている春ドラマ。今回、クランクイン！では2026年4月〜6月にかけて放送される「春ドラマ」の期待度アンケートを実施した。第1位に輝いたのは、Snow Manの宮舘涼太が主演する4月4日スタートの『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）だった。
【写真】「楽しみな2026年春ドラマ」ランキング10位〜1位に輝いた作品、出演者フォトギャラリー
今回の結果は、クランクイン！が2026年3月26日〜30日の5日間、4月スタートの春ドラマの作品の中から、読者が期待している作品についてアンケートを実施し、集計したもの。投票は1人につき3票まで。2568名から回答があった。
『ターミネーターと恋しちゃったら』は、連続ドラマ初主演の宮舘が演じる“400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイド”時沢エータと、臼田あさ美演じる少女漫画雑誌編集者・神尾くるみが禁断の恋を繰り広げるSFラブコメディ。主題歌はSnow Man「SAVE YOUR HEART」となっている。
ヒロインの大手出版社“文鳥出版”に勤務する神尾くるみを臼田あさ美が演じるほか、編集部員・副島昂樹役でTravis Japanの松倉海斗もキャスティングされている。
宮舘にとって連ドラ初主演作。回答でも多くの宮舘ファンからの熱い期待の声が寄せられたほか、「SF要素もありラブ＆ピースなラブコメがなんだか新鮮で楽しみ」「原作なしのオリジナルストーリーで、家族で見られるあたたかいドラマの様でとてもワクワクしている」といった声も寄せられている。
【写真】「楽しみな2026年春ドラマ」ランキング10位〜1位に輝いた作品、出演者フォトギャラリー
今回の結果は、クランクイン！が2026年3月26日〜30日の5日間、4月スタートの春ドラマの作品の中から、読者が期待している作品についてアンケートを実施し、集計したもの。投票は1人につき3票まで。2568名から回答があった。
ヒロインの大手出版社“文鳥出版”に勤務する神尾くるみを臼田あさ美が演じるほか、編集部員・副島昂樹役でTravis Japanの松倉海斗もキャスティングされている。
宮舘にとって連ドラ初主演作。回答でも多くの宮舘ファンからの熱い期待の声が寄せられたほか、「SF要素もありラブ＆ピースなラブコメがなんだか新鮮で楽しみ」「原作なしのオリジナルストーリーで、家族で見られるあたたかいドラマの様でとてもワクワクしている」といった声も寄せられている。