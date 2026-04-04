Snow Man宮舘涼太がイケメンアンドロイド役に！ 『ターミネーターと恋しちゃったら』今夜スタート
Snow Manの宮舘涼太が主演するドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）が今夜スタート。アンドロイドと編集者が禁断の恋を繰り広げるSFラブコメディーが開幕する。
【写真】『ターミネーターと恋しちゃったら』 宮舘涼太がイケメンアンドロイドに！
本作は、連続ドラマ初主演の宮舘が演じる“400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイド”時沢エータと、臼田あさ美演じる少女漫画雑誌編集者・神尾くるみが禁断の恋を繰り広げるSFラブコメディー。
■第1話あらすじ
大手出版社“文鳥出版”に勤務する神尾くるみは、3ヵ月前に少女漫画月刊誌“ヴァイオレット（Violet）”編集部に異動したばかり。それまで独占スクープを次々とモノにしてきた敏腕記者だったくるみは週刊誌編集部に戻りたい一心で、ヴァイオレットでも早く結果を出そうと焦っていたが、担当するベテラン漫画家・榎モカ子（山崎静代）の作品は読者アンケートの下位からなかなか抜け出せずにいた。
ある朝、編集部に新人アルバイト・時沢エータがやって来た。エレガントなスーツ姿で現れたエータは「自分に年齢という概念はない」と発言したり、電話やパソコンに驚いたりとどこか浮世離れしていて、編集部イチのお調子者・副島昂樹（松倉海斗）ですらあ然とするほど。
しかもエータはなぜかくるみのことをずいぶん前から知っていると言い、偶然なのかとなりの部屋に引っ越してきたため出社も帰宅も一緒になり、くるみは戸惑いを隠せない。
そんな中、モカ子から「編集者として信用できない」と拒絶されたくるみはこれまでにないほど落ち込んでしまうが――その夜、くるみの常識を揺るがすような衝撃の事態がぼっ発する。
※「山崎静代」の「崎」は正式には「たつさき」。
オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』は、テレビ朝日系にて毎週土曜23時放送。
【写真】『ターミネーターと恋しちゃったら』 宮舘涼太がイケメンアンドロイドに！
本作は、連続ドラマ初主演の宮舘が演じる“400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイド”時沢エータと、臼田あさ美演じる少女漫画雑誌編集者・神尾くるみが禁断の恋を繰り広げるSFラブコメディー。
大手出版社“文鳥出版”に勤務する神尾くるみは、3ヵ月前に少女漫画月刊誌“ヴァイオレット（Violet）”編集部に異動したばかり。それまで独占スクープを次々とモノにしてきた敏腕記者だったくるみは週刊誌編集部に戻りたい一心で、ヴァイオレットでも早く結果を出そうと焦っていたが、担当するベテラン漫画家・榎モカ子（山崎静代）の作品は読者アンケートの下位からなかなか抜け出せずにいた。
ある朝、編集部に新人アルバイト・時沢エータがやって来た。エレガントなスーツ姿で現れたエータは「自分に年齢という概念はない」と発言したり、電話やパソコンに驚いたりとどこか浮世離れしていて、編集部イチのお調子者・副島昂樹（松倉海斗）ですらあ然とするほど。
しかもエータはなぜかくるみのことをずいぶん前から知っていると言い、偶然なのかとなりの部屋に引っ越してきたため出社も帰宅も一緒になり、くるみは戸惑いを隠せない。
そんな中、モカ子から「編集者として信用できない」と拒絶されたくるみはこれまでにないほど落ち込んでしまうが――その夜、くるみの常識を揺るがすような衝撃の事態がぼっ発する。
※「山崎静代」の「崎」は正式には「たつさき」。
オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』は、テレビ朝日系にて毎週土曜23時放送。