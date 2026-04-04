44歳美女タレント、愛車が「シブい」「カッコよすぎ」とネット騒然 2002年のCMで大ブレイク
タレントの小野真弓が3日までに自身のInstagramを更新。愛車を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】44歳美女タレント、愛車が「シブい」「カッコよすぎ」
2002年に出演した消費者金融「アコム」のCMで大ブレイクした小野。SNSには美しさ際立つ近影を度々投稿し、話題を呼んでいる。
そんな彼女が「愛車を使ってストレッチ〜」と投稿したのは、真っ赤な愛車を撮影したオフショット。複数公開されている写真には、小野がボンネットにもたれる様子などが収められている。ファンからは「シブい」「カッコよすぎ」「素敵」などの声が集まっている。
■小野真弓（おの まゆみ）
1981年3月12日生まれ、千葉県出身。サンミュージックの新人タレントオーディション合格をきっかけに芸能界入り。CMで人気に火がつき、グラビアアイドル、女優として活躍。現在は、千葉県動物愛護推進員としても活動している。
引用：「小野真弓」Instagram（@hanaharuaroi）
【写真】44歳美女タレント、愛車が「シブい」「カッコよすぎ」
2002年に出演した消費者金融「アコム」のCMで大ブレイクした小野。SNSには美しさ際立つ近影を度々投稿し、話題を呼んでいる。
そんな彼女が「愛車を使ってストレッチ〜」と投稿したのは、真っ赤な愛車を撮影したオフショット。複数公開されている写真には、小野がボンネットにもたれる様子などが収められている。ファンからは「シブい」「カッコよすぎ」「素敵」などの声が集まっている。
■小野真弓（おの まゆみ）
1981年3月12日生まれ、千葉県出身。サンミュージックの新人タレントオーディション合格をきっかけに芸能界入り。CMで人気に火がつき、グラビアアイドル、女優として活躍。現在は、千葉県動物愛護推進員としても活動している。
引用：「小野真弓」Instagram（@hanaharuaroi）