ホロライブ・兎田ぺこら、『Zガンダム』を初見視聴→主人公の“狂犬”っぷりに衝撃「何してんのお前！」
「ホロライブ」所属のVTuber・兎田ぺこらさんが、4日までに自身のチャンネルでアニメ『機動戦士Ζガンダム』#1〜6の同時視聴配信を実施。主人公が取った予想外の行動に驚いた。
【動画】兎田ぺこらさんの反応が新鮮な『Zガンダム』同時視聴
本作は『機動戦士ガンダム』で起きた「一年戦争」から7年後の世界を描いており、主人公もアムロ・レイから新たな少年カミーユ・ビダンになっている。
非常に繊細な性格をしているカミーユは感情の起伏が激しく、#1〜2では“カミーユ”という名前を「女の名前なのに、なんだ男か」と馬鹿にしてきたティターンズ（連邦軍）の軍人ジェリド・メサを殴ったり、暴力的な尋問をおこなったMP（軍警察官）を強奪した「ガンダムMk-II」で攻撃したりと、かなり衝撃的な行動をとる。
初見のぺこらさんは、あまりに突飛な行動に「何してんのお前！」「許せないのはわかるけど流石にダメよ」「あなたは限度を知らない！」と驚愕。同時視聴に参加したリスナーからも「狂犬きたー」「ぺこちゃんより狂犬」「問題児すぎるw」「キレやすいお年頃」などのコメントが流れた。
引用：YouTubeチャンネル「Pekora Ch. 兎田ぺこら」
【動画】兎田ぺこらさんの反応が新鮮な『Zガンダム』同時視聴
本作は『機動戦士ガンダム』で起きた「一年戦争」から7年後の世界を描いており、主人公もアムロ・レイから新たな少年カミーユ・ビダンになっている。
非常に繊細な性格をしているカミーユは感情の起伏が激しく、#1〜2では“カミーユ”という名前を「女の名前なのに、なんだ男か」と馬鹿にしてきたティターンズ（連邦軍）の軍人ジェリド・メサを殴ったり、暴力的な尋問をおこなったMP（軍警察官）を強奪した「ガンダムMk-II」で攻撃したりと、かなり衝撃的な行動をとる。
初見のぺこらさんは、あまりに突飛な行動に「何してんのお前！」「許せないのはわかるけど流石にダメよ」「あなたは限度を知らない！」と驚愕。同時視聴に参加したリスナーからも「狂犬きたー」「ぺこちゃんより狂犬」「問題児すぎるw」「キレやすいお年頃」などのコメントが流れた。
引用：YouTubeチャンネル「Pekora Ch. 兎田ぺこら」