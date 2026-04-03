一ノ瀬ワタル、まさかの「神」役で怪演！ 怖さ×優しさ×存在感が強烈な映画『炎上』本編映像解禁
主演・森七菜×監督・長久允（ながひさ・まこと）の初タッグとなる映画『炎上』（4月10日公開）より、怖さと優しさを内包し強烈な存在感を放つKAMIくん（一ノ瀬ワタル）を収めた本編映像、場面写真が解禁された。
【動画】森七菜＆アオイヤマダを前に圧倒的存在感！ 一ノ瀬ワタル『炎上』本編映像
本作は、監督・脚本を手がけた長久允が「新宿・歌舞伎町のニュースを目にし、現場を取材して彼女／彼らの物語を描くべきだと感じた」ことを出発点に、5年の歳月をかけて多方面への取材を重ねて完成させたオリジナル長編映画。撮影では舞台となる新宿・歌舞伎町で実際にロケを行い、街のリアルな空気感をそのまま作品に落とし込んでいる。
新宿・歌舞伎町で生きる若者のリアルな姿と、ほかでは味わえない長久ワールドの融合が高く評価され、第42回サンダンス映画祭にて、挑戦的で既存の枠にとらわれない作品が選ばれる「NEXT」部門にノミネート、ワールドプレミア上映も好評を博した。
主人公・小林樹理恵（通称：じゅじゅ）を演じるのは、映画『国宝』『秒速5センチメートル』に出演し、その存在感と演技力の高さに国内外から評価を集めている俳優・森七菜。
両親はカルト宗教の信者で、父親からは妹とともに厳しい教育によって行動を制限されてきた樹理恵。辛い現実に妹と2人で耐える日々を送っていたが、ある日、彼女は妹を残して家を飛び出してしまう。行き場を失った樹理恵が救いを見出したのはSNSだった。「あの広場に行くと、この人が助けてくれるよ→＠kami」――そんなDMを頼りに、新宿・歌舞伎町のトー横広場へとたどり着く。
そこでじゅじゅが会いに行くKAMIくんは、トー横広場に集まる10代の子どもたちの親代わりとなって、住む場所や仕事を与えているまさに“神”的存在の人物。演じるのは、Netflixシリーズ『サンクチュアリ ‐聖域‐』で注目を浴びた俳優・一ノ瀬ワタルだ。
一ノ瀬は、これまで『TOKYO VICE Season2』（WOWOW）、映画『孤狼の血 LEVEL2』、Netflixシリーズ『イクサガミ』など多くの話題作に出演、強烈な存在感とリアルな演技で観る者を引き込んだ。そんな危険でアウトローな役柄が多い一方で、多部未華子と夫婦役で共演したドラマ『対岸の家事〜これが、私の生きる道！〜』（TBS系）では、家族を愛する心優しい夫・虎朗役を好演。6月には、劇場映画初主演となる『四月の余白』の公開も控える、幅広い表現力を備えた実力派俳優だ。
そんな一ノ瀬は本作で、樹理恵をトー横に誘う怪しげな男・KAMIくんをリアルに体現。長久監督は「KAMIくんは子ども相手に搾取しているわけですが、トー横にたむろする子どもたちを家族として助けていると思っている節もある。そういう意味で優しさもなければいけない。優しさと怖さ、その全てを内包している雰囲気を持つのは一ノ瀬さん以外思い浮かびませんでした」と明かし、一ノ瀬にしか出せない唯一無二の存在感を絶賛した。
今回到着したのは、KAMIくん（一ノ瀬）が、じゅじゅ（森）と三ツ葉（アオイヤマダ）に、「これないと困るもんね、捕まっちゃダメだよ」と新しいスマホを渡し、「これからは自立しないとね」と満面の笑みを見せる本編映像。優しく語りかけているものの、怪しい雰囲気は隠しきれていないKAMIくん。金歯が並ぶそのビジュアルも相まって、強烈な異彩を放つKAMIくんのインパクトがダイレクトに伝わるシーンだ。
場面写真には、KAMIくんがギター片手に満面の笑顔をみせている姿が。実は一ノ瀬は、本作でギター弾き語りに挑戦しており、元たま・石川浩司の「ラザニア」を劇中で熱唱している。同曲は、本作企画開発中の長久監督が、偶然ライブで耳にして「これぞKAMIの曲！」と直感したという運命的な曲。劇中、一体どんな状況でKAMIくんが「ラザニア」を歌うのか？優しく、笑顔でじゅじゅたちに手を差し伸べるKAMIくんの真意とは？
それぞれの生きづらさと傷を抱えた若者が寄り添い集う場所、新宿歌舞伎町。そこにたどり着いた少女・樹理恵は、彼らと出会い、何を得るのか。夢を求めてたどり着いた場所で1人の少女が起こした“炎上”事件。その物語の結末とは――。
映画『炎上』は、4月10日より公開。
【動画】森七菜＆アオイヤマダを前に圧倒的存在感！ 一ノ瀬ワタル『炎上』本編映像
本作は、監督・脚本を手がけた長久允が「新宿・歌舞伎町のニュースを目にし、現場を取材して彼女／彼らの物語を描くべきだと感じた」ことを出発点に、5年の歳月をかけて多方面への取材を重ねて完成させたオリジナル長編映画。撮影では舞台となる新宿・歌舞伎町で実際にロケを行い、街のリアルな空気感をそのまま作品に落とし込んでいる。
主人公・小林樹理恵（通称：じゅじゅ）を演じるのは、映画『国宝』『秒速5センチメートル』に出演し、その存在感と演技力の高さに国内外から評価を集めている俳優・森七菜。
両親はカルト宗教の信者で、父親からは妹とともに厳しい教育によって行動を制限されてきた樹理恵。辛い現実に妹と2人で耐える日々を送っていたが、ある日、彼女は妹を残して家を飛び出してしまう。行き場を失った樹理恵が救いを見出したのはSNSだった。「あの広場に行くと、この人が助けてくれるよ→＠kami」――そんなDMを頼りに、新宿・歌舞伎町のトー横広場へとたどり着く。
そこでじゅじゅが会いに行くKAMIくんは、トー横広場に集まる10代の子どもたちの親代わりとなって、住む場所や仕事を与えているまさに“神”的存在の人物。演じるのは、Netflixシリーズ『サンクチュアリ ‐聖域‐』で注目を浴びた俳優・一ノ瀬ワタルだ。
一ノ瀬は、これまで『TOKYO VICE Season2』（WOWOW）、映画『孤狼の血 LEVEL2』、Netflixシリーズ『イクサガミ』など多くの話題作に出演、強烈な存在感とリアルな演技で観る者を引き込んだ。そんな危険でアウトローな役柄が多い一方で、多部未華子と夫婦役で共演したドラマ『対岸の家事〜これが、私の生きる道！〜』（TBS系）では、家族を愛する心優しい夫・虎朗役を好演。6月には、劇場映画初主演となる『四月の余白』の公開も控える、幅広い表現力を備えた実力派俳優だ。
そんな一ノ瀬は本作で、樹理恵をトー横に誘う怪しげな男・KAMIくんをリアルに体現。長久監督は「KAMIくんは子ども相手に搾取しているわけですが、トー横にたむろする子どもたちを家族として助けていると思っている節もある。そういう意味で優しさもなければいけない。優しさと怖さ、その全てを内包している雰囲気を持つのは一ノ瀬さん以外思い浮かびませんでした」と明かし、一ノ瀬にしか出せない唯一無二の存在感を絶賛した。
今回到着したのは、KAMIくん（一ノ瀬）が、じゅじゅ（森）と三ツ葉（アオイヤマダ）に、「これないと困るもんね、捕まっちゃダメだよ」と新しいスマホを渡し、「これからは自立しないとね」と満面の笑みを見せる本編映像。優しく語りかけているものの、怪しい雰囲気は隠しきれていないKAMIくん。金歯が並ぶそのビジュアルも相まって、強烈な異彩を放つKAMIくんのインパクトがダイレクトに伝わるシーンだ。
場面写真には、KAMIくんがギター片手に満面の笑顔をみせている姿が。実は一ノ瀬は、本作でギター弾き語りに挑戦しており、元たま・石川浩司の「ラザニア」を劇中で熱唱している。同曲は、本作企画開発中の長久監督が、偶然ライブで耳にして「これぞKAMIの曲！」と直感したという運命的な曲。劇中、一体どんな状況でKAMIくんが「ラザニア」を歌うのか？優しく、笑顔でじゅじゅたちに手を差し伸べるKAMIくんの真意とは？
それぞれの生きづらさと傷を抱えた若者が寄り添い集う場所、新宿歌舞伎町。そこにたどり着いた少女・樹理恵は、彼らと出会い、何を得るのか。夢を求めてたどり着いた場所で1人の少女が起こした“炎上”事件。その物語の結末とは――。
映画『炎上』は、4月10日より公開。