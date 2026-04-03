元AKB48美女がバスタブで何度も濃厚キス イケメン格闘家との恋が成就！
ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』最終回の第8話が1日、放送された。第8話では、マルタを舞台に繰り広げられたモテバトルがついに完結。「最も心惹かれた1人」に投票する「FinalモテVOTE」の結果、互いに本命票を投じ合った格闘家・たいじゅと、元AKB48でモデル兼女優・まりやが、見事“両思い”で第2代キング＆クイーンに輝く奇跡の展開を迎えた。
【写真】元AKB美女にイケメン格闘家とバスタブで何度もキス（全10枚）
『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。無慈悲なモテランキングによって壊れていく強者たちのプライド、そして抑えきれない本気の恋…。新シーズン『ラブパワーキングダム2』では、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールで届ける。
王冠とティアラを載せ並ぶ2人の姿に、スタジオのせいやも「マジで結婚してほしいな」と大興奮の結末となりました。その後のアフターパーティーで、たいじゅは「俺はまりやのことが大好き」「日本に帰って、たくさんデートして、お互いのことをもっと知っていきたい」と堂々と告白し、まりやも「たいじゅ君は理想の人です」と笑顔でハグを交わす。
さらに、「ABEMAプレミアム」限定配信中の特別映像「キングのプロポーズ」では、日本帰国後の2人のデートに密着。「結婚を前提に、そこまで考えて付き合いたい」と語っていたたいじゅは、絶景のイルミネーションに包まれる中、「お互いのもっといいところ、嫌なところも増えてくるかもしれないけど、これからずっと一緒にいたい」「真剣に僕と付き合ってください」と正式に交際を申し込む。これに対し、まりやも「たいじゅ君のことが変わらず好き」「これからも一緒にいたい」と受け入れ、見事真剣交際へと発展する胸キュン必至のエピローグが描かれた。
さらに、本編のラストでは、「ABEMA」ビデオ限定コンテンツとして、アフターパーティーから2時間後の2人の様子が公開された。花びらが浮かぶバスタブで、たいじゅに背中を預け、ぴったりと密着して湯に浸かるまりや。「選んでくれてうれしい」「こんだけ思える人に会えると思わなかった」と語るたいじゅの思いを聞き届けたまりやは、たいじゅに向き直り、水音を立てながら濃厚なキスを交わす。甘い空気と密着感に酔いしれる中、たいじゅは思わず「好きだわ」と生々しい本音を漏らし、まりやも「出会えて良かったなって思う」「ありがとう」と吐露。思いを成就させた2人が、何度もキスを繰り返す姿が映し出された。
また、アフターパーティーでは、これまでに脱落したメンバーも全員集合し、純粋に思いを募らせたメンバーたちによる怒涛の告白ラッシュが展開。敗者復活から“両思い”を実らせたモデル・たいせいは、女優・はづきへ「日本に帰っても僕の横で笑っていてください」と手を差し出す。はづきはその手を掴み、「お願いします」と返答し、みんなの前で熱いハグとキスを交わした。
続いて、飲食店経営者・ユウキはタレント・かのに「日本に帰ってもお付き合いを前提に一緒にいてほしい」と真っ直ぐに告白。かのも「よろしくお願いします」と答え、優しくハグ。祝福ムードに包まれるハッピーエンドで、過酷なモテバトルは最高のフィナーレを迎えた。
『ラブパワーキングダム2』最終回、そして2人が帰国後に距離を詰める特別デート、さらには告白まで迫った特別コンテンツは、現在「ABEMA」で無料配信中。さらに、4月4日13時30分より、『ラブパワーキングダム2』全8話の一挙無料放送となる。
『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。無慈悲なモテランキングによって壊れていく強者たちのプライド、そして抑えきれない本気の恋…。新シーズン『ラブパワーキングダム2』では、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールで届ける。
王冠とティアラを載せ並ぶ2人の姿に、スタジオのせいやも「マジで結婚してほしいな」と大興奮の結末となりました。その後のアフターパーティーで、たいじゅは「俺はまりやのことが大好き」「日本に帰って、たくさんデートして、お互いのことをもっと知っていきたい」と堂々と告白し、まりやも「たいじゅ君は理想の人です」と笑顔でハグを交わす。
さらに、「ABEMAプレミアム」限定配信中の特別映像「キングのプロポーズ」では、日本帰国後の2人のデートに密着。「結婚を前提に、そこまで考えて付き合いたい」と語っていたたいじゅは、絶景のイルミネーションに包まれる中、「お互いのもっといいところ、嫌なところも増えてくるかもしれないけど、これからずっと一緒にいたい」「真剣に僕と付き合ってください」と正式に交際を申し込む。これに対し、まりやも「たいじゅ君のことが変わらず好き」「これからも一緒にいたい」と受け入れ、見事真剣交際へと発展する胸キュン必至のエピローグが描かれた。
さらに、本編のラストでは、「ABEMA」ビデオ限定コンテンツとして、アフターパーティーから2時間後の2人の様子が公開された。花びらが浮かぶバスタブで、たいじゅに背中を預け、ぴったりと密着して湯に浸かるまりや。「選んでくれてうれしい」「こんだけ思える人に会えると思わなかった」と語るたいじゅの思いを聞き届けたまりやは、たいじゅに向き直り、水音を立てながら濃厚なキスを交わす。甘い空気と密着感に酔いしれる中、たいじゅは思わず「好きだわ」と生々しい本音を漏らし、まりやも「出会えて良かったなって思う」「ありがとう」と吐露。思いを成就させた2人が、何度もキスを繰り返す姿が映し出された。
また、アフターパーティーでは、これまでに脱落したメンバーも全員集合し、純粋に思いを募らせたメンバーたちによる怒涛の告白ラッシュが展開。敗者復活から“両思い”を実らせたモデル・たいせいは、女優・はづきへ「日本に帰っても僕の横で笑っていてください」と手を差し出す。はづきはその手を掴み、「お願いします」と返答し、みんなの前で熱いハグとキスを交わした。
続いて、飲食店経営者・ユウキはタレント・かのに「日本に帰ってもお付き合いを前提に一緒にいてほしい」と真っ直ぐに告白。かのも「よろしくお願いします」と答え、優しくハグ。祝福ムードに包まれるハッピーエンドで、過酷なモテバトルは最高のフィナーレを迎えた。
『ラブパワーキングダム2』最終回、そして2人が帰国後に距離を詰める特別デート、さらには告白まで迫った特別コンテンツは、現在「ABEMA」で無料配信中。さらに、4月4日13時30分より、『ラブパワーキングダム2』全8話の一挙無料放送となる。