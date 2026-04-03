戸塚祥太＆原嘉孝のシーンを共演者がイチオシ「お2人の演技もあいまって…」
俳優の荒木飛羽が初主演する映画『炎かがよへ』公開初日舞台あいさつが3日、都内で行われ、荒木のほか、元之介、樋口日奈、ゆうたろう、松大航也、杉江大志、翔、松田圭太監督が登壇。杉江が、織田信長役の戸塚祥太（A.B.C-Z）と蘆名家執権・金上盛備役の原嘉孝（timelesz）のシーンを絶賛した。
【写真】きれい！木槌を手に鏡開きを行った樋口日奈
この日は撮影中のエピソードやそれぞれイチオシのシーン、さらには演じてみたい登場人物について和気あいあいとトークを展開。イチオシシーンについての話題では、出演陣が続々と殺陣のシーンをあげる中、杉江は「僕も数ある殺陣と言いたいところなんですけど…1個もなかった」と笑いを誘いつつ、「織田信長と金上が邂逅するシーン」と、この日は参加できなかったが重要な役を務めた2人のシーンをセレクト。「2人の演技もあいまってすごく緊張感のあるすてきなシーンだなと、イチオシです」と絶賛した。
これに監督は「（荒木演じる蘆名盛隆は）織田信長と同じ時代に生きていた武将だった」と描いた背景を明かし、「短いシーンなんですけど、印象に残したかったので、しっかりやりました」と回顧。杉江は「見事に残りました」としみじみ返していた。
本作は、福島・会津を拠点に400年続いた蘆名家の第18代当主・蘆名盛隆（あしな・もりたか）の人生を、史実を基に描く本格時代劇。人質の身から当主へと成り上がり、織田信長にも一目置かれたとされる盛隆が、なぜ24年という短い生涯を閉じたのか、その実像に迫る。時代劇の経験豊富な京本政樹（特別出演）、中村梅雀らも参加。
【写真】きれい！木槌を手に鏡開きを行った樋口日奈
この日は撮影中のエピソードやそれぞれイチオシのシーン、さらには演じてみたい登場人物について和気あいあいとトークを展開。イチオシシーンについての話題では、出演陣が続々と殺陣のシーンをあげる中、杉江は「僕も数ある殺陣と言いたいところなんですけど…1個もなかった」と笑いを誘いつつ、「織田信長と金上が邂逅するシーン」と、この日は参加できなかったが重要な役を務めた2人のシーンをセレクト。「2人の演技もあいまってすごく緊張感のあるすてきなシーンだなと、イチオシです」と絶賛した。
本作は、福島・会津を拠点に400年続いた蘆名家の第18代当主・蘆名盛隆（あしな・もりたか）の人生を、史実を基に描く本格時代劇。人質の身から当主へと成り上がり、織田信長にも一目置かれたとされる盛隆が、なぜ24年という短い生涯を閉じたのか、その実像に迫る。時代劇の経験豊富な京本政樹（特別出演）、中村梅雀らも参加。