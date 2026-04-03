「雀荘の前で元カレにボコボコにされた」ヒコロヒー、過去の恋愛を赤裸々告白
ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の第5話が2日、放送された。スタジオトークでは、ヒコロヒーが過去の恋愛について語る場面があった。
【写真】ヒコロヒーら”松竹芸人”4人が飲み会
本作は、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛に溢れた結婚決断リアリティ番組です。近年結婚に対する価値観が多様化する中、“結婚”または“別れ”に向き合うカップルから垣間見えるリアルなすれ違いや本音をのぞき見し、その成長や決断を見守る。
最新作『さよならプロポーズ viaオーストラリア』では、壮大な自然と開放感あふれるオーストラリアを舞台に、シリーズ最多となる3組のカップルが参加します。新シーズンに登場するのは、パートナーにも自立を求める外資系IT会社勤務の29歳彼氏・ナオキと、将来的に専業主婦を希望している28歳彼女・リノ、二度の離婚を経験し結婚願望をなくした会社経営者の39歳彼氏・ケンシと、過去の行動で彼を信じられなくなった31歳彼女・サチエ、結婚に踏み切れない30歳彼氏・ユウキと、30歳までに結婚したいという願望を持つ29歳彼女・ルナの3組のカップル。スタジオ見届け人には、さや香・新山とヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみが務める。
スタジオトークでは、見届け人のヒコロヒーが過去の恋愛エピソードを赤裸々に告白する一幕も。過去にパートナーの信頼を失った経験についての話題で、ヒコロヒーは「20歳ぐらいの時に、当時の彼氏に『雀荘禁止だ』と言われていたが、うそをついて雀荘に行っていた」と暴露。ある明け方、雀荘から出ると腕組みをして待ち構える彼氏がいたそうで、「明け方の眩しい太陽とスズメの鳴き声とともに、雀荘の前で彼氏にボコボコにされた」と衝撃の発言をし、スタジオを驚かせます。ヒコロヒーは自身の非を認めつつ、「その時めっちゃ言われた。『信頼ないから』みたいな。だからもうずっと、言われた通りのことだけしてましたね」と語り、ゆうちゃみや藤本美貴らスタジオメンバーも驚きの声をあげていた。
『さよならプロポーズ via オーストラリア』第5話はABEMAにて見逃し配信中。
【写真】ヒコロヒーら”松竹芸人”4人が飲み会
本作は、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛に溢れた結婚決断リアリティ番組です。近年結婚に対する価値観が多様化する中、“結婚”または“別れ”に向き合うカップルから垣間見えるリアルなすれ違いや本音をのぞき見し、その成長や決断を見守る。
スタジオトークでは、見届け人のヒコロヒーが過去の恋愛エピソードを赤裸々に告白する一幕も。過去にパートナーの信頼を失った経験についての話題で、ヒコロヒーは「20歳ぐらいの時に、当時の彼氏に『雀荘禁止だ』と言われていたが、うそをついて雀荘に行っていた」と暴露。ある明け方、雀荘から出ると腕組みをして待ち構える彼氏がいたそうで、「明け方の眩しい太陽とスズメの鳴き声とともに、雀荘の前で彼氏にボコボコにされた」と衝撃の発言をし、スタジオを驚かせます。ヒコロヒーは自身の非を認めつつ、「その時めっちゃ言われた。『信頼ないから』みたいな。だからもうずっと、言われた通りのことだけしてましたね」と語り、ゆうちゃみや藤本美貴らスタジオメンバーも驚きの声をあげていた。
『さよならプロポーズ via オーストラリア』第5話はABEMAにて見逃し配信中。