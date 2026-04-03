『北斗の拳』新アニメ、TVerでの無料見逃し配信決定 無修正版＆マイルド版の比較映像も解禁
4月10日放送・配信開始となるアニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』（TOKYO MX、BS11、Prime Video）より、無修正（配信）ver.とマイルド（放送）ver.の比較映像が公開された。さらに、TVerでの無料見逃し配信も決定した。
【写真】無修正（配信）ver.とマイルド（放送）ver.の比較画像
『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』は、世紀末を生きる漢（おとこ）たちの闘いを描くアクション漫画『北斗の拳』（原作・武論尊、漫画・原哲夫）を、新たなスタッフ・キャストと最新の映像技術によって原作の魅力を余すことなくアニメ化。
本作は、Prime Video配信ver.とテレビ放送ver.で演出が一部異なる。Prime Videoで配信する無修正ver.は暴力表現やグロテスクな部分をそのままに映像化した作品の世界観をより楽しめるバージョン。一方、テレビ放送のマイルドver.は、全年齢層が視聴できるバージョンとなっている。ワーナーブラザースジャパンのアニメ公式YouTubeチャンネルで公開されている比較映像では、この2つのバージョンの違いを楽しめる。
TVerでの無料見逃し配信は、放送・配信の1週間後から行われる。
アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』は、4月10日より、TOKYO MXとBS11にて毎週金曜25時放送、Prime Videoにて毎週金曜25時世界独占配信。
【写真】無修正（配信）ver.とマイルド（放送）ver.の比較画像
『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』は、世紀末を生きる漢（おとこ）たちの闘いを描くアクション漫画『北斗の拳』（原作・武論尊、漫画・原哲夫）を、新たなスタッフ・キャストと最新の映像技術によって原作の魅力を余すことなくアニメ化。
TVerでの無料見逃し配信は、放送・配信の1週間後から行われる。
アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』は、4月10日より、TOKYO MXとBS11にて毎週金曜25時放送、Prime Videoにて毎週金曜25時世界独占配信。