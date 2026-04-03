TOHOシネマズ、“味ぽん”味のポップコーンを期間限定で発売 SNS反響「あ…味ぽん…!!?!」「どうなのこれ…」「エイプリルフールかと思ったら違ったwww」
TOHOシネマズは3日、公式Xを更新し、期間限定フレーバー・味ぽん味のポップコーンを発売することを発表した。
【写真】「どうなのこれ…」TOHOシネマズが発売する「味ぽん」味のポップコーンにSNS反響
きょう3日から発売されている味ぽん味は、味ぽんの特徴である「かんきつ果汁・醸造酢・しょうゆがひとつになった他では味わえない絶妙な風味」を再現。味ぽんの担当者も納得の味わいに仕上がっているという。
発売は6月4日まで。全国のTOHOシネマズ73劇場で楽しむことができる。
“味ぽん×ポップコーン”の予想外のコラボに、SNS上では、「あ…味ぽん…!!?!」「ど、どうなのこれ…」「エイプリルフールかと思ったら違ったwww」「ポン酢ラブなのでかなり気になる」「美味そうすぎる」「絶対に食べたい」「これを目的に映画を見に行きたいまである」など、驚きや期待の声が寄せられている。
【写真】「どうなのこれ…」TOHOシネマズが発売する「味ぽん」味のポップコーンにSNS反響
きょう3日から発売されている味ぽん味は、味ぽんの特徴である「かんきつ果汁・醸造酢・しょうゆがひとつになった他では味わえない絶妙な風味」を再現。味ぽんの担当者も納得の味わいに仕上がっているという。
発売は6月4日まで。全国のTOHOシネマズ73劇場で楽しむことができる。
“味ぽん×ポップコーン”の予想外のコラボに、SNS上では、「あ…味ぽん…!!?!」「ど、どうなのこれ…」「エイプリルフールかと思ったら違ったwww」「ポン酢ラブなのでかなり気になる」「美味そうすぎる」「絶対に食べたい」「これを目的に映画を見に行きたいまである」など、驚きや期待の声が寄せられている。