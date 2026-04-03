「ホロライブ」モココ・アビスガード、入院中の姉の代わりにやってきた偽の姉“ホワワ”とコラボ「てぇてぇ」
英語圏向けVTuberグループ「ホロライブEnglish」に所属するモココ・アビスガードさんが、3日までに自身のチャンネルを更新し、先輩の“ホワワ”こと大空スバルさんと一緒にアクションゲーム『スーパードンキーコング2』をプレイした。
【動画】偽の姉にダメ出しをする“”本当の姉”フワワさん登場（1：06：31ごろ）
“ホワワ”という名前は、3月31日に行われた配信「偽フワワ公開オーディション会場」でスバルさんが名乗ったものであり、この配信には姉のフワワさんが入院して寂しい思いをしているモココさんを元気づけるため、「我こそは偽フワワだ」と名乗りを上げた多数のホロメンが登場。
モココさんもスバルさんも過去に本作をクリア済みなのだが、難関ステージの数々に何度も悲鳴と笑いが飛び出し、チャット欄では「HOWAWAはFUWAWAよりうるさいかもだけどね」と、フワワさんからダメ出しコメントが送られる場面も。
“ホワモコ”の騒がしくもかわいい配信を見たリスナーからは「ホワワ（スバル）のおかげで、モコちゃんの寂しさが和らいだのならよき」「みんなでモココが不安なのを察して企画で助けてくれてるのてぇてぇ」「フワワ戻ってきたら3人でやって欲しい」などの声が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「FUWAMOCO Ch. hololive-EN」
【動画】偽の姉にダメ出しをする“”本当の姉”フワワさん登場（1：06：31ごろ）
“ホワワ”という名前は、3月31日に行われた配信「偽フワワ公開オーディション会場」でスバルさんが名乗ったものであり、この配信には姉のフワワさんが入院して寂しい思いをしているモココさんを元気づけるため、「我こそは偽フワワだ」と名乗りを上げた多数のホロメンが登場。
“ホワモコ”の騒がしくもかわいい配信を見たリスナーからは「ホワワ（スバル）のおかげで、モコちゃんの寂しさが和らいだのならよき」「みんなでモココが不安なのを察して企画で助けてくれてるのてぇてぇ」「フワワ戻ってきたら3人でやって欲しい」などの声が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「FUWAMOCO Ch. hololive-EN」