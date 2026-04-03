山崎賢人主演『キングダム 魂の決戦』に蒔田彩珠、山下美月が参戦！
山崎賢人が主演する映画『キングダム』シリーズ最新作『キングダム 魂の決戦』より、蒔田彩珠、山下美月の出演が発表された。吉沢亮演じる秦国王・えい政を支える宮女・向（こう）を蒔田、同じく宮女で、向の友人・陽（よう）を山下美月が演じる。
【動画】三吉彩花、三山凌輝、結木滉星らも出演！ 『キングダム 魂の決戦』特報映像【合従軍ver.】
中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信（山崎）と、中華統一を目指す若き王・えい政（吉沢亮）を壮大なスケールで描く漫画「キングダム」（原泰久／集英社）。2006年1月より「週刊ヤングジャンプ」にて連載を開始し、現在までに単行本は78巻まで刊行され累計発行部数が、集英社青年マンガ史上初となる1億2000万部（2026年3月時点）を突破。今年で連載20周年を迎える。
実写映画最新作では、原作屈指の人気エピソードである「合従軍（がっしょうぐん）編」が描かれ、秦（しん）国に絶体絶命の危機が襲来。秦以外の全ての国（楚［そ］・趙［ちょう］・魏［ぎ］・韓［かん)・燕［えん］・斉［せい］）が打倒秦を掲げて手を結び、「秦vs六国」というシリーズ最大規模のスケールで秦の国家存亡を懸けた大攻防戦が繰り広げられる。
このたび解禁されたのは、秦の2人の宮女。
秦国王・えい政（吉沢）を支える宮女・向を演じるのは蒔田。おとなしく臆病な性格ながら、えい政をひたむきに慕い続ける純粋な女性であり、中華統一を成し遂げるべく、孤高の戦いに身を投じるえい政が心を許す数少ない存在。やがて王宮において特別な意味を持つ、物語の行方を大きく左右する重要人物だ。
同じく宮女・陽を演じるのは山下。明るくて気が強く、行動力に溢れる女性で、揺れ動く状況に翻弄される向を支える友人だ。
そして、都・咸陽でひとつの“慶事”が訪れようとする中、合従軍が侵攻し、「秦vs六国」という絶体絶命の危機に陥る秦国。滅亡の淵に立たされ、計り知れない恐怖が秦国全体を揺るがす。
映画『キングダム 魂の決戦』は、7月17日公開。
※山崎賢人の「崎」は「たつさき」が正式表記。
【動画】三吉彩花、三山凌輝、結木滉星らも出演！ 『キングダム 魂の決戦』特報映像【合従軍ver.】
中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信（山崎）と、中華統一を目指す若き王・えい政（吉沢亮）を壮大なスケールで描く漫画「キングダム」（原泰久／集英社）。2006年1月より「週刊ヤングジャンプ」にて連載を開始し、現在までに単行本は78巻まで刊行され累計発行部数が、集英社青年マンガ史上初となる1億2000万部（2026年3月時点）を突破。今年で連載20周年を迎える。
このたび解禁されたのは、秦の2人の宮女。
秦国王・えい政（吉沢）を支える宮女・向を演じるのは蒔田。おとなしく臆病な性格ながら、えい政をひたむきに慕い続ける純粋な女性であり、中華統一を成し遂げるべく、孤高の戦いに身を投じるえい政が心を許す数少ない存在。やがて王宮において特別な意味を持つ、物語の行方を大きく左右する重要人物だ。
同じく宮女・陽を演じるのは山下。明るくて気が強く、行動力に溢れる女性で、揺れ動く状況に翻弄される向を支える友人だ。
そして、都・咸陽でひとつの“慶事”が訪れようとする中、合従軍が侵攻し、「秦vs六国」という絶体絶命の危機に陥る秦国。滅亡の淵に立たされ、計り知れない恐怖が秦国全体を揺るがす。
映画『キングダム 魂の決戦』は、7月17日公開。
※山崎賢人の「崎」は「たつさき」が正式表記。