小堺一機が転倒し負傷 舞台『チャーリーとチョコレート工場』当面休演【コメント全文】
タレント、小堺一機が出演を予定していたミュージカル『チャーリーとチョコレート工場』を休演することが分かった。3日、所属する浅井企画が発表した。
【写真】頭からつま先まで完全なるウィリー・ウォンカな堂本光一
ミュージカル『チャーリーとチョコレート工場』は堂本光一が主演し、観月ありさ、鈴木ほのからが共演する。先月末に埼玉・ウェスタ川越にてオープニング公演を上演し、4月7日〜29日東京・日生劇場にて上演するほか、翌5月に福岡公演、6月に大阪公演を予定している。
【コメント全文】
小堺一機に関するご報告
ミュージカル「チャーリーとチョコレート工場」日生劇場公演に出演を予定しておりましたジョーじいちゃん役の小堺一機は、自宅で転倒した怪我により、当面の間、休演することになりました。
同役は、聖司朗さんが務めてくださいます。
小堺一機の出演を楽しみにしてくださっていたお客様、ならびに関係者の皆様にはご迷惑とご心配をおかけしますこと、深くお詫び申し上げます。
小堺一機のコメントは以下の通りです。
この度は私の不注意で怪我を負ってしまい、スタッフ、キャスト、そしてお客様に大変なご心配、ご迷惑をおかけしてしまった事大変申し訳ありません。
医師の皆様からの指示に従い一日でも早く舞台に戻れますよう治療に専念させていただきます。
お客様におかれましては、チャリチョコカンパニー皆さんの素晴らしい世界をどうぞ引き続き楽しんでいただけましたら嬉しいです。
小堺一機
【写真】頭からつま先まで完全なるウィリー・ウォンカな堂本光一
ミュージカル『チャーリーとチョコレート工場』は堂本光一が主演し、観月ありさ、鈴木ほのからが共演する。先月末に埼玉・ウェスタ川越にてオープニング公演を上演し、4月7日〜29日東京・日生劇場にて上演するほか、翌5月に福岡公演、6月に大阪公演を予定している。
小堺一機に関するご報告
ミュージカル「チャーリーとチョコレート工場」日生劇場公演に出演を予定しておりましたジョーじいちゃん役の小堺一機は、自宅で転倒した怪我により、当面の間、休演することになりました。
同役は、聖司朗さんが務めてくださいます。
小堺一機の出演を楽しみにしてくださっていたお客様、ならびに関係者の皆様にはご迷惑とご心配をおかけしますこと、深くお詫び申し上げます。
小堺一機のコメントは以下の通りです。
この度は私の不注意で怪我を負ってしまい、スタッフ、キャスト、そしてお客様に大変なご心配、ご迷惑をおかけしてしまった事大変申し訳ありません。
医師の皆様からの指示に従い一日でも早く舞台に戻れますよう治療に専念させていただきます。
お客様におかれましては、チャリチョコカンパニー皆さんの素晴らしい世界をどうぞ引き続き楽しんでいただけましたら嬉しいです。
小堺一機